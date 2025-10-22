Боялась сцены до дрожи: Секретная слабость актрисы, сыгравшей 120 ролей Оглавление Строгое воспитание, а не богема: Почему Денёв стала «снежной королевой» Сестра-соперница и первая любовь: Почему Катрин Дорлеак стала Денёв Снималась за двоих: Как трагедия сестры изменила карьеру Денёв Отказала Мастроянни: Шокирующая причина, по которой Денёв ненавидела брак От инсульта до триумфа: Путь назад к славе 22 октября 1943 года родилась легенда французского кино и икона стиля Катрин Денёв. Life.ru вспоминает главные секреты кинозвезды и её культовые роли. 22 октября, 12:04 Катрин Денёв — главные тайны легенды французского кино. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Vinnie Zuffante, © Freepik / macrovector

Строгое воспитание, а не богема: Почему Денёв стала «снежной королевой»

Катрин Денёв, урождённая Катрин Фабьен Дорлеак, родилась в Париже в семье актёров Мориса Дорлеака и Рене Денёв. Средняя из трёх дочерей, старшая сестра — Франсуаза, младшая — Сильвия. Актриса позже вспоминала, что её семья хоть и имела отношение к искусству, но не принадлежала к богеме, так как театр — это дисциплина и родители приучили дочерей именно к ней. Несмотря на более поздний имидж «снежной королевы», именно Катрин в детстве была сорванцом.

Катрин Денёв — коренная парижанка. Фото © ТАСС / Keystone Pictures USA

Сестра-соперница и первая любовь: Почему Катрин Дорлеак стала Денёв

Катрин дебютировала в кино в 1957 году, когда режиссёр Андре Юнебель предложил ей роль в ленте «Гимназистки». В 1960 году её вместе с сестрой Франсуазой пригласили в комедийную картину «Двери закрываются». После съёмок Катрин решила использовать фамилию матери — Денёв, чтобы её не путали с Франсуазой, которая тогда была более известна. Девушку называли «эталонным типом 60-х», и Катрин словно находилась в её тени.

В 1962 году Денёв снялась в провокационной ленте режиссёра Роже Вадима, имевшего русское происхождение, — «Порок и добродетель», вольной экранизации романа маркиза де Сада. Роже стал первой любовью Катрин, и от него в 1963 году она родила сына Кристиана, хотя замуж за режиссёра так и не вышла. Интересно, что Вадим ранее был женат на ещё одной французской звезде — Брижит Бардо. Считается, что именно Роже так же помог Катрин найти свой имидж, как когда-то Брижит, в частности, предложил ей, шатенке, осветлить волосы, и прославилась Денёв, будучи блондинкой.

Знаменитой же Катрин Денёв стала именно в 1964 году, после выхода на экраны музыкальной мелодрамы Жака Деми «Шербурские зонтики». В том же году этот фильм получил главный приз на Каннском кинофестивале. Ленту полюбили и советские зрители, хотя при дубляже половина текстов песен сильно изменилась. В 1965 году Денёв исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Полански «Отвращение» — его первом англоязычном фильме.

Роже Вадим и Катрин были вместе, Денёв в 20 лет родила от него сына Кристиана. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Снималась за двоих: Как трагедия сестры изменила карьеру Денёв

В 1967 году Катрин и Франсуаза вместе снялись в мюзикле «Девушки из Рошфора», где также сыграли сестёр. А позже семью постиг настоящий удар — Франсуаза трагически погибла в ДТП. И именно после смерти Франсуазы Катрин решила не бросать актёрство, а работать словно за двоих.

В том же 1967 году на экраны вышел провокационный фильм с откровенными сценами «Дневная красавица» режиссёра Луиса Бунюэля. Катрин сыграла там главную роль, Северину, и её холодная красота словно подчёркивает скандальность сюжета.

В 1969 году Денёв снялась в криминальной драме Франсуа Трюффо «Сирена с Миссисипи». В 1970–1980-х годах она укрепила репутацию ведущей актрисы французского кино, исполнив главные роли в драмах Луиса Бунюэля, Надин Трентиньян и Марко Феррери. Всего Денёв сыграла свыше 120 ролей. Её неоднократно приглашали в Голливуд, но она оставалась европейской звездой и в США известна как лицо рекламы парфюмерии.

Примечательно, но кинодива, снимавшаяся в откровенных картинах, боится сцены, поэтому в отличие от родителей никогда не играла в театре.

Катрин Денёв и её сестра Франсуаза Дорлеак. Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive / Cinetext B

Отказала Мастроянни: Шокирующая причина, по которой Денёв ненавидела брак

Замужем Катрин Денёв была один раз и то недолго — за английским фотографом Дэвидом Бейли с 1965-го по 1972 год, хотя утверждала, что на самом деле их брак распался раньше. Широко известно о романе Катрин с итальянским актёром Марчелло Мастроянни, от него в 1972 году она родила дочь Кьяру. Хотя их отношения также не привели к свадьбе — Денёв дважды отказывала возлюбленному. Позже она так объясняла ситуацию: ей не хотелось, чтобы у её мужчин были проблемы в общении с детьми от предыдущих браков, по этой же причине она не вышла и за Роже Вадима, да и вообще её не особенно привлекает сама идея замужества. Но когда Мастроянни в 1996 году уже умирал, к нему пришли именно Катрин и Кьяра.

Катрин Денёв была в отношениях с Марчелло Мастроянни, но не вышла за него замуж. Фото © ТАСС / Photo of Archivio / Zuma

От инсульта до триумфа: Путь назад к славе

Катрин Денёв является обладательницей итальянской премии «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая иностранная актриса», французской премии «Сезар». Также она получила серебряного «Святого Георгия» Московского Международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф и почётную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

В 2020 году Денёв снималась в драме «После меня», и прямо на площадке у неё случился инсульт. Работу пришлось отложить. Премьера состоялась в 2021 году в Каннах — и актрису встретили бурными аплодисментами.