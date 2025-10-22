Бизнес против эконалога: В Госдуме спорят о повышении платы за загрязнение

Как стало известно Life.ru, в комитете по экологии и охране окружающей среды прошло закрытое совещание, где обсуждали повышение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Речь идёт о существенных изменениях, которые должны вступить в силу с 2026 года.

По словам источника, участвовавшего в совещании, разговор получился «на повышенных тонах». Представители крупнейших промышленных отраслей — энергетики, металлургии, химии и добычи полезных ископаемых — открыто выразили недовольство планами чиновников.

Главным камнем преткновения стал предлагаемый повышающий коэффициент 2 для компаний, работающих в районах Крайнего Севера. Фактически это означает, что за выбросы и сбросы предприятиям придётся платить вдвое больше. Представители промышленности уверены: такой подход игнорирует реальные экономические условия работы в этих регионах, где и без того высокая себестоимость производства и логистики.

Кроме того, бизнес обвинил разработчиков инициативы в непрозрачности методики расчёта платы. Неясно, каким образом будут применяться понижающие коэффициенты и как учитывать уже сделанные инвестиции в экологические проекты. Компании настаивают, что без этих уточнений платить «по новым ставкам» будет просто невозможно.

«Фактически нас заставляют платить дважды: сначала за выбросы, потом за уже профинансированные меры по их снижению», — заявил Life.ru представитель одной из компаний, присутствовавших на совещании.

По мнению предпринимателей, совокупный эффект от экологических платежей и недавних налоговых изменений может стать критическим. В некоторых регионах бизнес может отказаться от социальных и инфраструктурных проектов, чтобы компенсировать рост издержек.

В комитете по экологии пока не комментируют итоги закрытой встречи. По словам источников, решения не принято — вопрос вынесут на дополнительное обсуждение с участием Минфина и Минприроды. Однако уже сейчас ясно, что компромисс найти будет непросто: власти требуют «жёсткой экологической ответственности», а бизнес — предсказуемых и прозрачных правил игры.