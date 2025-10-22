Светящийся шар завис над Миннеаполисом: шокированные копы сняли на видео НЛО

В Миннеаполисе трое офицеров полиции стали свидетелями необычного явления в небе. Во время ночного дежурства они заметили сферический объект, окружённый шестью светящимися кольцами, которые плавно меняли цвет. Полицейские решили, что столкнулись с НЛО — и начали снимать происходящее на видео.

По словам очевидцев, объект неподвижно завис на высоте около трёх километров, а потом неожиданно двинулся — сначала медленно, затем резко ускорился, не издавая при этом ни звука. Особое беспокойство вызвало то, что аномалия находилась прямо над атомной электростанцией «Прери-Айленд». Вскоре появились сообщения, что загадочный шар едва не столкнулся с частным вертолётом.

Видео быстро разошлось по соцсетям, а местные СМИ, включая Daily Mail, сообщили о возможном инциденте с НЛО. Однако специалисты лаборатории Enigma призвали не спешить с выводами. Советник организации Алехандро Рохас предположил, что офицеры могли наблюдать вовсе не инопланетный аппарат, а Международную космическую станцию.

Видео © Americans for Safe Aerospace/ X

По его словам, в тот день МКС действительно пролетала над Миннеаполисом и выглядела особенно ярко. А переливающиеся разноцветные кольца вокруг объекта могли быть оптическим эффектом — сцинтилляцией, из-за которой звёзды и другие источники света кажутся мерцающими.

Тем временем интерес к теме НЛО в США растёт. Пентагон уже рассекретил несколько видеозаписей с «неопознанными воздушными явлениями», а Конгресс проводит отдельные слушания по этому вопросу. В числе рассмотренных эпизодов — случай, когда загадочный объект якобы смог противостоять американским ракетам у берегов Йемена.

«Охота на НЛО» в США

Тема НЛО в США давно вышла за рамки конспирологических форумов и стала предметом официального интереса силовых структур. Пентагон и разведсообщество регулярно публикуют доклады о так называемых «неопознанных аномальных явлениях» (UAP) — термине, который пришёл на смену классическому «НЛО».

После серии утечек видео с американских военных самолётов, где запечатлены странные объекты, Конгресс США потребовал систематического расследования подобных случаев. В Пентагоне создано специальное подразделение — All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), которое анализирует наблюдения пилотов и военных.

Интерес к теме подогревается и тем, что даже официальные отчёты часто не содержат однозначных объяснений. В 2023 году разведка признала, что десятки случаев остаются «неидентифицированными», а некоторые объекты демонстрировали манёвры, не свойственные известным летательным аппаратам.

Для американских силовиков наблюдения за «неопознанными объектами» — вопрос не мистики, а национальной безопасности: каждый такой эпизод рассматривается как потенциальное нарушение воздушного пространства или испытание новых технологий соперников США.