В России растёт спрос на донат-сервисы Россияне всё чаще предпочитают разовую поддержку авторов контента регулярным подпискам. Трафик на сервисы для приёма донатов в 2025 году вырос втрое. Платформы с подписочной моделью показали рост всего на 4%, а время пользования ими сократилось на 40%.

Самую высокую активность в сфере донатов демонстрирует молодая аудитория 14–20 лет — её трафик увеличился на 120% в расчёте на пользователя. У аудитории 21–25 лет средний трафик стал выше на 43%, а у пользователей 26–35 лет — на 65%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за восемь месяцев 2025 года.

Подписочными платформами активнее пользуются люди в возрасте от 26 до 45 лет. У пользователей 26–35 лет объём среднего трафика увеличился почти в четыре раза, а у аудитории 36–45 лет — в три.

По активности использования подписочных сервисов лидируют Новокузнецк, Йошкар-Ола, Великий Новгород. Сервисы для приёма донатов наиболее популярны в Химках, Оренбурге и Калуге.

Авторы Валерия Мишина