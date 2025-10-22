Гибель 57-летнего туриста из России расследуют в Турции

На турецком курорте Аланья скончался 57-летний гражданин России. Об этом сообщает издание Gerçek Alanya.

По данным СМИ, мужчина отдыхал с семьёй в районе Конаклы, когда внезапно почувствовал себя плохо. Его срочно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти россиянина не удалось.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Тело туриста направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Турция остаётся одной из самых популярных стран для отдыха россиян: в 2024 году ожидалось, что число российских туристов превысит 6 млн. Растёт и число трагических случаев, произошедших с россиянами в отпуске: туристы старше 50 лет, перепады климата, незнакомая местная среда — всё это влияет. Известно, что основные причины — не криминал или терроризм (хотя случаи бывают), а инфаркты, инсульты, ДТП, несчастные случаи на воде или в отелях.