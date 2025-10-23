До 1 декабря пенсионеров освободят от ряда выплат. Как получить льготу и внеплановую прибавку Оглавление Какие выплаты нужно сделать до 1 декабря Как пенсионерам получить льготы Как пенсионерам получить льготы на оплату услуг ЖКХ Юристы рассказали, какие выплаты нужно успеть сделать до 1 декабря и от каких расходов освободили пенсионеров. Что изменилось в этом году, кто получил право на льготы и прибавку к пенсии? 22 октября, 21:39 Юристы рассказали, от каких выплат освободят пенсионеров до 1 декабря. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Какие выплаты нужно сделать до 1 декабря

Осенью людям, имеющим в собственности квартиры, жилые дома, машины, земельные участки, ФНС направила уведомления на уплату имущественных налогов. Оплатить их нужно до 1 декабря. До этой же даты необходимо оплатить и НДФЛ за 2024 год. Если допустить просрочку, то с 2 декабря будут начисляться пени.

Стоит обратить внимание, что в 2025 году до 1 декабря нужно заплатить в том числе НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по ним за 2024 год превысила 210 тысяч рублей. Если доход по вкладам оказался ниже этой суммы, то налог платить не нужно.

Если говорить о налогах, то у пенсионеров есть целый ряд льгот. Их освобождают от многих выплат.

— Государство освобождает пенсионеров от уплаты налога на имущество. Пожалуй, это самая значимая и ощутимая поддержка. Главное правило: льгота предоставляется на один объект каждого вида. Например, если у вас в собственности есть одна квартира, один загородный дом и один гараж — вы не будете платить налог ни за один из этих объектов. Но если у вас две квартиры, льготу применят только к одной из них (по вашему выбору или автоматически к той, где сумма налога больше), — рассказал директор по продукту НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Владислав Кондрашов.

Тут стоит учитывать важные условия. Льгота действует, только если имущество не используется в коммерческой деятельности (например, не сдаётся в аренду как офис) и его кадастровая стоимость не превышает 300 миллионов рублей.

Кроме того, существует льгота по земельному налогу — пенсионеры освобождаются от уплаты налога за 6 соток (600 кв. м) по одному земельному участку.

— Для пенсионеров (по возрасту или по состоянию здоровья) по большинству налогов, которые платят физические лица, предусмотрены льготы или даже освобождение от уплаты. Если пенсионер ведёт предпринимательскую деятельность, то налоги по ней он платит в общем порядке. В частности, это касается НДС, УСН и ПСН. Никаких послаблений для предпринимателей-пенсионеров нет, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

Она обратила внимание, что Налоговый кодекс РФ не устанавливает специальные льготы для пенсионеров по транспортному налогу. Но региональные власти могут ввести их своими законами (ст. 356 НК РФ). Например, по закону Республики Адыгея от 28.12.2002 № 106 пенсионеры не платят половину налога по одному транспортному средству: легковому автомобилю, или мотоциклу, или мотороллеру.

Как пенсионерам получить льготы

В большинстве случаев Федеральная налоговая служба (ФНС) применяет льготу автоматически, получая данные из Социального фонда.

— Однако мы рекомендуем проверить ваше налоговое уведомление, которое приходит в личный кабинет на «Госуслугах» или по почте. Если вы видите, что налог на льготный объект всё же начислен, необходимо подать заявление в ФНС. Это легко сделать онлайн через личный кабинет налогоплательщика или лично в любом отделении, — отметил Владислав Кондрашов.

Србуи Манджиева обратила внимание, что для получения льготы по налогу на имущество пенсионеру стоит обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и документами, которые подтверждают его право на освобождение (п. 6 ст. 407 НК РФ). В частности, можно представить извещение (справку) территориального органа СФР, удостоверяющее, что человек относится к пенсионерам. Если не подать такое заявление, налоговый орган предоставит льготу исходя из имеющихся у него сведений начиная с налогового периода, в котором у пенсионера возникло право на льготу.

Если у пенсионера в собственности несколько объектов одного вида (например, две квартиры), он может выбрать только один объект, к которому применит льготу. В инспекцию нужно подать уведомление о нём. Документ можно направить и через МФЦ.

— Уведомление о выбранном объекте инспекция рассмотрит в течение 30 рабочих дней со дня его получения (срок могут продлить, если нет сведений, необходимых для рассмотрения). Если она выявит обстоятельства, препятствующие предоставлению льготы, то должна уведомить налогоплательщика об этом, — добавила Србуи Манджиева.

Как пенсионерам получить льготы на оплату услуг ЖКХ

Что касается льгот по ЖКУ, то здесь система поддержки делится на два уровня: федеральный и региональный. Федеральные льготы положены определённым категориям граждан (ветеранам, инвалидам, Героям РФ и СССР и др.). Они могут получать компенсацию от 50 до 100% расходов на коммунальные услуги. Важным нововведением для всех пенсионеров стала отмена банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

— Региональные льготы — это основной инструмент поддержки для большинства пенсионеров. Их набор и условия сильно различаются от региона к региону. Самые распространённые — компенсация за взносы на капитальный ремонт зависит от возраста пенсионера: после 70 лет — 50%, после 80 лет — 100%. Эта норма действует в большинстве субъектов РФ; субсидия на оплату ЖКУ: если расходы на коммуналку превышают определённый процент от дохода семьи (на федеральном уровне это 22%, но многие регионы устанавливают более низкий порог), можно оформить субсидию — дополнительные местные льготы, например, в Москве одинокие пенсионеры могут быть освобождены от платы за вывоз мусора, в Санкт-Петербурге ветераны труда с большим стажем получают 50% компенсации на ЖКУ, — пояснил Владислав Кондрашов.

Для оформления большинства льгот по ЖКУ нужно обращаться в местные органы соцзащиты или МФЦ.

Владислав Кондрашов отметил, что в системе льгот государственная поддержка снижает расходы, но не создаёт нового дохода. А инструменты, в которых государственная поддержка приносит доход, существуют. Например, программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет направлять на счёт часть средств, где они будут не просто храниться, а прирастать.

— Государственная поддержка в программе выражается в следующем: государство софинансирует (то есть добавляет свои средства к взносам граждан) до 36 000 рублей в год на протяжении 10 лет; делаются налоговые вычеты (доступны плательщикам НДФЛ на взносы до 400 000 рублей в размере от 13 до 22% в зависимости от уровня дохода). Таким образом, выстраивается умная двухуровневая стратегия: на первом уровне вы используете все положенные льготы, чтобы сократить расходы, а на втором — направляете высвободившиеся средства в ПДС, чтобы и там воспользоваться государственной поддержкой для создания личного капитала, который обеспечит дополнительный доход в будущем, — пояснил Владислав Кондрашов.

Авторы Нина Важдаева