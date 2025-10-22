В Москве двое парней в масках убили мужчину «из-за личной неприязни»

На востоке Москвы полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины. Об этом сообщили в главном управлении МВД по столице.

Инцидент произошёл вечером 21 октября на улице Уткина. Очевидцы рассказали, что двое неизвестных в масках напали на мужчину, нанеся ему множественные травмы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело гражданина 2000 года рождения с признаками насильственной смерти.

Оперативники с помощью камер наблюдения установили личности нападавших и задержали их — это жители Москвы 2003 и 2005 годов рождения. По данным полиции, злоумышленники приехали на электровелосипедах, избили потерпевшего и скрылись.

В МВД уточнили, что причиной нападения стали личные неприязненные отношения между участниками конфликта. Материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.