«Виновна как нация»: Куда сбежали и как вредят России наследники знаменитых семей

Внуки генсека, ждущие краха России

В своё время генеральный секретарь СССР Никита Хрущёв для Украины сделал немало хорошего. Одним из поистине царских подарков стал Крым. Кажется, его потомки продолжают топить за Украину, правда уже другую — бандеровскую. Похоже, дело в том, что почти все они уехали на ПМЖ в США.

Первым в Америку уехал младший сын Никиты Хрущёва Герой соцтруда и лауреат Ленинской премии Сергей Хрущёв. Там его взяли на работу в аналитический центр престижного Университета Брауна. Среди научных интересов сына генсека — «поддержка демократических реформ» и «исследования альтернативных путей экономического развития» в постсоветской России. Он скончался в Крэнстоне в 2020 году то ли от старости, то ли от огнестрельного ранения в голову.

Правнучки генсека — сёстры Нина и Ксения Хрущёвы — учились в Принстонском университете. Ксения вернулась в Россию и вплоть до своей смерти в 2016 году «боролась за права россиян», будучи сотрудником одиозного Фонда Сороса, признанного в России нежелательной организацией.

Нина Хрущёва. Обложка © Wikipedia / Center for the Study of Europe Boston University

Нина Хрущёва, отучившись на литературоведа, осталась жить в США. Сейчас она научный сотрудник Института мировой политики, тесно связанного с американской разведкой. Среди её проектов есть исследование о том, «как национальная идентичность россиян влияет на российскую политику».

— Россия виновна как нация. Какие-то части её отпадут, какие-то останутся! — основной мотив её выступлений в эфирах Ходорковского*, навальнистов* и прочих подобных.

Правнучка генсека, 40-летняя Ксения Аджубей, — уже типичный продукт западного мира, она окончила среднюю школу для девочек в штате Мэриленд, получила высшее образование архитектора в Лондонском столичном университете.

Сейчас Ксения преподаёт урбанистику и «биоискусство» в нью-йоркских вузах, а также развивает некий «инклюзивный экологический инкубатор». Недавно она прочитала лекцию о необходимости войны с ухоженным газоном, потому что «это символ сексизма, расизма и экологического разрушения».

Ксения Аджубей. Фото © linkedin

Среди друзей Аджубей много проукраинских активистов и адептов движений Black lives matter и других радикалов. Из-за работы она часто путешествует, обучая повестке, например, сирийских беженцев и боснийских сербов. Ещё она принимала участие в прошедшей во Львове конференции по планированию «послевоенной реконструкции Украины без колониального влияния».

Из Польши с ненавистью: как дочь сатирика помогает ВСУ

Валентина Чубарова — 39-летняя дочь сатирика-иноагента Виктора Шендеровича*. Девушка ещё в 2014 году переехала на ПМЖ в Польшу, живёт в Варшаве. Там она практически сразу развернула масштабную антироссийскую деятельность.

Здесь у неё появилось больше пространства для русофобии, ведь на родине активной уличной активности Чубаровой «мешала» российская полиция — в 2007 году дочь Шендеровича* даже арестовывали за срыв заседания суда, на котором рассматривались дела её друзей — активистов «Другой России»*.

В Польше Чубарова сначала состояла в таком русофобском проекте, как Za Wolną Rosję («За свободную Россию»), в 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной эту организацию за деятельность по вербовке беглых граждан России в ВСУ.

Дочь сатирика-иноагента Виктора Шендеровича* Валентина Чубарова. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valentina.chubarova.1

Впрочем, к этому моменту девушка открыла собственный проект — фонд Russians for Ukraine («Россияне за Украину»), в рамках которого занимается организацией и помощью беженцам с Украины и релокантам из России — правда, только тем, кто её ненавидит и готов участвовать в антироссийской деятельности.

Организация Чубаровой тесно сотрудничает (а скорее и вовсе аффилирована) с известным проектом «Ковчег», а кроме него ещё с одним из самых кровавых проектов всё того же беглого бывшего российского олигарха — Freedom Birds for Ukraine («Птицы свободы за Украину»).

По данным польских бизнес-реестров, официально Валентина Чубарова является бенефициаром фонда «Россияне за Украину». Офис организации зарегистрирован в жилом доме почти в центре Варшавы. Фото © Польский бизнес-реестр

Эта контора по всей Европе и США занимается сбором денег, БПЛА и другого военного оборудования и медикаментов для ВСУ. Судя по отчётам организации, с начала СВО она собрала не менее полумиллиона долларов на поддержку Украины.

Забавно читать при этом комментарии либеральной публики к текстам самой Чубаровой либо постам о ней. Соратники её видят «умницей», «сердечной», а также «добрейшим» и «интеллигентнейшим» человеком.

Проект Freedom Birds for Ukraine не стесняется публиковать отчётность. Фото © docs.google.com

Предала небо прадеда: как правнучка Чкалова воюет против России

Ещё одна активистка Freedom Birds for Ukraine — 38-летняя Дарья Богданова**. В отличие от своей подруги Чубаровой, она не продолжила дело предков, а предала. Богданова — правнучка великого советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова.

— Бесит, не должно быть таких больших стран! — проклинает Дарья Богданова родину. — Завалите хлебало те, кто против отмены русской культуры. Прячьтесь и переводите донаты ВСУ, тогда никто вашу культуру отменять не будет.

Русофобка, чья мать — Мария Лагарькова, живущая в Москве член-корреспондент РАН и доктор биологических наук, один из лучших специалистов в области молекулярной генетики в России, не против, если НАТО разбомбит столицу. Она утверждает, что будет с украинцами до их победы. Более того, всерьёз думает, что великий прадед её бы поддержал.

Дарья Богданова**. Фото © Facebook** (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова

Богданова** с мужем живут в бельгийским Лёвене — в своё время русофобка училась здесь в Институте бизнеса, а также неподалёку — в Университете Брюсселя. Теперь отсюда она лично смогла отправить в ВСУ не менее 13 БПЛА.

Сейчас в России в её отношении возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ за призывы к террористическим действиям с использованием сети Интернет. По этой статье правнучке героя грозит до семи лет колонии. Она объявлена в розыск.

Интересно, что при этом Богданова** продолжает зарабатывать в России. Она до сих пор является соучредителем научно-технической компании «Авант», которая занимается производством компонентов электронной аппаратуры, оптических и измерительных приборов, проводит технические испытания, занимается анализом и сертификацией продукции. Ещё недавно прибыль фирмы исчислялась десятками миллионов рублей. В ней русофобке принадлежит треть.

А кроме этого на Богданову зарегистрирована трёшка в ведомственном доме в Большом Казённом переулке недалеко от Садового кольца. Такая недвижимость стоит до 35 млн рублей, а сдавать её можно за более чем сто тысяч рублей в месяц. Другой московский адрес Богдановой — двушка в кирпичной высотке у парка «Сокольники» стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

*Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. **Внесены в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Евгений Кузнецов