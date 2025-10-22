Инфляционные ожидания россиян в октябре остались на уровне 12,6%

Инфляционные ожидания россиян в октябре остались на уровне сентября и составили 12,6%, следует из данных опроса «инФОМ», проведённого по заказу Банка России.

В сентябре показатель также равнялся 12,6%, тогда как в августе достигал 13,5%. При этом наблюдаемая инфляция, по данным исследования, снизилась с 14,7% до 14,1%.

Экономисты отмечают, что стабилизация инфляционных ожиданий может говорить о постепенной адаптации населения к текущей ценовой динамике и мерам ЦБ по сдерживанию роста цен.

Инфляционные ожидания: справка

Инфляционные ожидания — это представления граждан и бизнеса о том, как будут меняться цены в будущем. Проще говоря, это то, насколько сильно, по мнению людей, подорожают товары и услуги в ближайшие месяцы.

Центральный банк регулярно измеряет этот показатель, потому что он напрямую влияет на экономику: если население ожидает роста цен, оно старается тратить больше сейчас, а бизнес — повышает цены заранее. Это может ускорить инфляцию даже без объективных причин.

Поэтому Банк России отслеживает инфляционные ожидания наряду с фактической инфляцией и использует эти данные при принятии решений о ключевой ставке и денежно-кредитной политике.