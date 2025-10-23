Скачки во времени: Как преобразится Московский ипподром в следующем году

Реконструкция Московского ипподрома завершится через год, после чего он станет одним из лучших конных комплексов в мире. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Стройка идёт полным ходом, реставрация исторического павильона, беговых дорожек, спортивных комплексов и так далее. Надеемся, что в следующем году все работы будут завершены и вся эта красота будет снова служить москвичам, любителям конного спорта и, конечно, будут восстановлены замечательные памятники архитектуры», — отметил мэр.

После возведения нового сооружения площадь зданий и число постоянных трибун удвоится. Вместимость увеличится ещё больше, если добавить временные места. Так на Беговой улице появится многопрофильный центр притяжения. Чтобы улучшить транспортную доступность, здесь проложат новые дороги и приведут в порядок близлежащие кварталы.

Страницы прошлого: от расцвета до забвения

Центральный московский ипподром — старейший в России и первый в мире рысистый ипподром, основан в 1834 году на территории бывшего Ходынского поля. Его современный облик сформировался в 1950-е годы. Главное здание и пилоны ворот с фигурами лошадей имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. До конца 1980-х годов ипподром был одним из самых популярных мест столичного отдыха: в дни крупных соревнований сюда приходило до 10 тысяч зрителей. Однако затем наступил период застоя. С 1992-го по 2000 год беговые состязания здесь не проходили. Они возобновились лишь в нулевые, но в более скромных масштабах. Нехватка финансирования постепенно привела арену в упадок.

Сердце комплекса: Каким будет главное здание

Новый проект преобразит ипподром в уникальный спортивный и досуговый кластер. Специалисты воссоздадут исторический облик главного корпуса площадью 14,25 тысячи квадратных метров. Сейчас мастера работают над кровлей, фасадами, полами, расписными потолками, лепниной, а также восстанавливают квадригу и скульптуры коней на крыше.

После реставрации главная трибуна вместит до двух тысяч зрителей, что почти вдвое больше прежнего. На своём историческом месте вновь заработает тотализатор для любителей ставок. Также останется ресторан на 150 мест. Музей истории ипподрома и коневодства России станет больше в шесть раз и представит три постоянные экспозиции. На всей территории появится бесплатный Wi-Fi.

Арена мирового уровня: трассы и инфраструктура

Арена для соревнований будет полностью соответствовать мировым стандартам. Размеры её скаковой трассы (1,6 км × 25 м) позволят проводить забеги с максимальным составом — до 16. Смежная дорожка для рысистых бегов (1,4 км × 25 м) вместит до 10 лошадей.

Для турниров по конкуру создадут основное и разминочное поля, а также технические помещения. Дополнительно возведут два тренировочных трека длиной 1,2–1,3 километра с разным покрытием и сервисные маршруты для судей и телетрансляций. Мощное освещение в 1200 люкс даст возможность проводить забеги даже вечером.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Впервые приведут в порядок пространство внутри скакового и бегового кругов: там появятся шатровая зона у финиша для зрителей и площадка для культурных событий. Чтобы пройти внутрь круга, проложат подземный переход. Также соорудят два тоннеля: двухпутный для лошадей (длиной 190 метров и шириной 8,2 метра) и для крупногабаритной техники (длиной 300 метров и шириной 5 метров).

Важной частью проекта станет современный конный двор. Здесь разместят 282 лошади для скачек и 600 — для бегов, а также встроенные конюшни на 185 голов и гостевые — на 100 мест. Помимо того, комплекс площадью 36 тысяч квадратных метров включит три манежа и трибуны для зрителей.

Лечебный кластер: от диагностики до допинг-контроля

На территории создадут ветеринарный блок полного цикла более чем на 20 животных. Его оборудуют аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины. Также там организуют карантинную конюшню, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля.

Кроме того, в конном дворе смонтируют бочки и водилки для тренировок, левады и дорожки для выгула, хостел для участников с питанием и спортзалом, манеж для иппотерапии и административно-хозяйственный блок. Все помещения для лошадей получат системы вентиляции для сохранения оптимального микроклимата. Сейчас на объекте уже возводят конюшни, бытовой и ветеринарный комплексы. В результате площадь всех построек вырастет до 115,1 тысячи квадратов. В планах — благоустройство сквера перед главным корпусом, Беговой аллеи и близлежащих жилых кварталов.