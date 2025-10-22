На Украине продолжается разработка компонентов биологического оружия, заявил заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов. Он подчеркнул, что этот вывод был сделан на основании анализа проектов, проводившихся в лабораториях на Украине, которые расположены «в непосредственной близости» от российской территории.

По словам Воронцова, российская сторона рассматривает такие действия как прямую угрозу национальной безопасности. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация остро ставит вопрос о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении биологического оружия. Он выступил за универсализацию международных усилий в этой сфере.

«Рассматриваем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на протяжении последних 10 лет Украина могла совершать теракты с помощью биопатогенов. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году в Россию начали проникать африканская чума, скарлатина, корь, краснуха, бешенство, ботулизм и холера.