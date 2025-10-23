Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 22:35

Трамп выразил надежду, что антироссийские санкции США не продлятся долго

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал новые антироссийские санкции США. Он надеется, что они не продлятся долго. Об этом хозяин Белого дома рассказал журналистам.

«Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго», — отметил республиканец.

Напомним, новые санкционные ограничения, введённые Соединёнными Штатами против Российской Федерации, затрагивают 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Рестрикции распространяются на все структуры, подконтрольные этим корпорациям на 50 процентов и более, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.

Тимур Хингеев
