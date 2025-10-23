Военнослужащие разведывательных и десантных подразделений из группировки войск «Днепр» осуществили успешную операцию по форсированию Днепра и установлению контроля над плацдармом на острове Карантинный, расположенном в окрестностях Херсона. Об этом проинформировали в Министерство обороны Российской Федерации.

«Внезапные и решительные действия десанта группировки войск «Днепр» позволили установить контроль над некоторыми крупными объектами на острове Карантинный (Корабел) в районе города Херсон», — сказано в заявлении.

По информации военных, в ходе зачистки были уничтожены все ранее обнаруженные огневые точки и очаги сопротивления Вооружённых сил Украины на острове Карантинный. Противник провёл серию контратак, однако все они были отбиты. Украинская армия понесла значительные потери и была вынуждена отступить.

Незадолго до этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооружённые силы России ведут активные сражения за херсонский микрорайон «Корабел», который находится на Карантинном острове. По его словам, Карантинный остров используется для тактического давления на противника, который создаёт дополнительное напряжение и нарушает боевой дух и подчеркнул важность психологического эффекта таких операций. Он добавил, что решение о роли острова в освобождении Херсона будет принимать военное командование, исходя из ситуации на фронте.