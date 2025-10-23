Сектор Газа
23 октября, 04:06

Индийские компании пересматривают документы по торговле нефтью с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Индийские госкомпании проверяют нефтяные контракты с Россией на соответствие новым санкциям США. По данным Reuters, речь идёт об исключении прямых поставок от «Лукойла» и «Роснефти».

«Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от «Роснефти» и «Лукойла» после того, как обе компании попали под санкции США», — отмечается в материале.

Трамп: Индия к концу 2025 года почти полностью откажется от российской нефти
Напомним, новые санкционные ограничения, введённые Соединёнными Штатами против Российской Федерации, затрагивают, в том числе, 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». В Минфине США добавили, что рестрикции распространяются на все структуры, подконтрольные «Роснефти» и «Лукойлу» на 50 процентов и более, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.

Алена Пенчугина
