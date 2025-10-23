Онлайн-кинотеатры в России планируют проверять на соответствие традиционным ценностям

Онлайн-кинотеатры, претендующие на государственные гранты на производство фильмов и сериалов, могут обязать заполнять декларации о соответствии их контента традиционным ценностям. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, в декларации нужно будет указывать, присутствуют ли в проекте «патриотизм, уважение к семье, гуманизм и преемственность поколений». Учитываться будут не только содержание фильмов, но и статистика просмотров, количество упоминаний в СМИ и общественное восприятие — эти данные предоставят Mediascope и ВЦИОМ. В Минкультуры уточнили, что на данный момент утверждены лишь методические рекомендации, а порядок их применения ещё обсуждается.

В 2024 году государство направило на поддержку кинематографии 16,2 млрд рублей, а на 2025 год запланировано 4,6 млрд. Сценарии и содержание фильмов уже проходят детальную экспертизу: проекты, вызывающие вопросы, субсидий не получают.

Ранее Life.ru сообщал, что Минкультуры РФ перестанет выпускать в прокат фильмы с пропагандой чайлдфри. Кроме того, будет запрещено показывать картины с нетрадиционными сексуальными отношениями и порнографией.