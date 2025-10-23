Сухогруз столкнулся с лодкой на Дону: есть пострадавшие

На реке Дон в Аксайском районе Ростовской области произошло столкновение сухогруза с лодкой. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл утром 23 октября, в результате есть пострадавшие. На место происшествия выехал Волго-Донской транспортный прокурор.

Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По её итогам будет принято решение о мерах реагирования. Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняются.