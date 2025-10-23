Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 09:14

Сухогруз столкнулся с лодкой на Дону: есть пострадавшие

На реке Дон в Аксайском районе Ростовской области произошло столкновение сухогруза с лодкой. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл утром 23 октября, в результате есть пострадавшие. На место происшествия выехал Волго-Донской транспортный прокурор.

Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По её итогам будет принято решение о мерах реагирования. Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Эрик Романенко/ТАСС

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar