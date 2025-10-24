Дефьсит, Авас и 22 бугая с катками. Гениальные шутки Райкина, от которых до сих пор рыдают Оглавление Самый смешной диалог в истории Почему «дефьсит» стал народной молитвой Шутка, от которой плакали начальники Сказка, от которой волосы встают дыбом Фраза, которую украл фильм «Кавказская пленница» Безумная идея, которая могла стать реальностью 24 октября 1911 года родился советский артист эстрады и писатель-сатирик Аркадий Райкин. Даже спустя десятилетия смешные сценки не стареют. Life.ru вспомнил гениальные шутки Аркадия Райкина, которые били точно в цель и остаются актуальными до сих пор. 23 октября, 22:05 Аркадий Райкин — король миниатюр. Обложка © ТАСС / Иванов Олег

Самый смешной диалог в истории

Самой известной шуткой Райкина может служить монолог про студента-грузина по имени Авас и глупого доцента. Выступление Райкина с этим монологом всегда вызывало смех в зале, даже если люди слушали эту историю не в первый раз.

«В Ленинградском институте произошёл случай такой. Есть у нас студент-грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас, и очень тупой доцент Николай Степанович Петяев, страшно тупой человек. Вызывает он этого грузина к доске и спрашивает: «Фамилия ваша?» — «Горидзе». «А зовут как вас?» — Он говорит: «Авас». «Меня зовут Николай Степанович, а вас как зовут?» Тот говорит: «Авас»… Понимаешь, его назвали так, он грузин, он не виноват. Мама с папой назвали, когда маленький был», — рассказывал Райкин.

Здесь Райкину ассистировал Роман Карцев, который играл несообразительного юношу по имени Стёпа. Его глупость придавала данной миниатюре свою уникальную юмористическую составляющую и заставляла смеяться даже изначально равнодушных людей.

Почему «дефьсит» стал народной молитвой

В советский период дефицит был одной из важнейших составляющих жизни граждан. Райкин не мог обойти стороной эту тему, поскольку о ней не понаслышке знал практически каждый советский гражданин. Один из монологов он посвятил дефициту, а в памяти людей он запомнился как «дефьсит».

«Вот идёт человек. — Э, эфенди, послушай, дорогой, что я тебе скажу. Ты идёшь по улице, встречаешь меня, говоришь: —Здравствуй, дорогой! Заходи ко мне вечером. — Зачем? — Увидишь. Я прихожу к тебе, ты через директора магазина, через завскладом, через товароведа достал дефьсит. Я попробовал — во рту тает. Вкус — спесифисьский», — шутил Райкин.

В этом монологе артист высмеивал проблему дефицита и в шуточной манере утверждал, что при изобилии советским людям будет просто-напросто скучно: «Все мы идём скучные, бледные, зеваем. Идёт завскладом, а мы его не замечаем».

Эта шутка Райкина достаточно быстро ушла в народ, поскольку тема, поднятая артистом, была близка каждому жителю Страны Советов, а сама миниатюра стала его визитной карточкой.

Шутка, от которой плакали начальники

Также Райкин нередко любил высмеивать и другие недостатки советской системы. Одной из них было отсутствие мотивации к совершенствованию процедуры производства из-за отсутствия конкуренции. Этой теме посвящён монолог Райкина о дураках и умниках на работе.

«Посадил как-то директор двух дураков сдувать одуванчики. Дураки сдули одуванчики, сидят, не знают чем заняться. Директор, глядя на такое безобразие, возмутился: «Да что тут творится? Что, у нас в стране нет ни одного умного?» И уволил двух дураков и взял одного умного. Умный пришёл, с важным видом ознакомился с профилем предприятия и настрочил анонимку куда следует. Так вот, мол, этак. Директор ни черта не делает и 300 руб. получает, спрашивается: за что? За то, что у него рыльце в пуху от одуванчиков? Сняли директора с работы, и тогда он понял, что один умный — хорошо, а два дурака — лучше!»

Сказка, от которой волосы встают дыбом

Не обошёл стороной артист и тему разделения труда, при которой каждый должен заниматься своим делом в меру своих возможностей. В советской системе, как и в любой другой, имело место явление, при котором неэффективно использовался человеческий капитал. В данном случае особо красочно эту ситуацию описывает выражение: «Микроскопом колоть орехи». Райкин преподнес советскому зрителю собственную интерпретацию данной проблемы, которая нашла отражение в истории о Медведе и Зайце.

«В одном лесу Медведь работал Зайцем. Как же это так произошло? Лесу нужен был Медведь, но свободной оказалась одна ставка Зайца. Медведь согласился и стал выполнять медвежью работу, получая за это заячью зарплату. Работал добросовестно до тех пор, пока не узнал, что в этом же лесу Заяц был оформлен Медведем», — рассказывал Райкин.

Узнав об этом, Медведь возмутился тем, что слабый Заяц получает медвежью зарплату. И решил он пожаловаться в Главлес.

«Приехали оттуда Львы, целая комиссия. Вызвали они Медведя и Зайца тут же. «Вы Медведь?» — спросила комиссия у Зайца.

«Да, я — Медведь!» — уверенно ответил Заяц и показал свои документы.

Комиссия, рассмотрев документы Зайца, подтвердила: «Да, действительно, Вы — Медведь»

«Но я ведь Медведь!» — взревел Медведь, а комиссия ему: «А документы Ваши где?» И, посмотрев бумаги, комиссия сказала Медведю: «О чём Вы спорите, гражданин Медведь? Когда тут ясно сказано, что Вы — Заяц!» — добавлял артист.

Ну а в чём здесь мораль, спросите вы? «Да какая тут может быть мораль? Когда в комиссии на должностях Львов были оформлены Ослы», — пояснял Райкин.

Под видом лесных зверей артист критиковал существовавшую практику, при которой отдельные личности занимались тем, что не соответствовало их реальным силам и возможностям.

Фраза, которую украл фильм «Кавказская пленница»

Крылатой стала фраза Райкина: «Женщина, не побоюсь этого слова, — друг человека». Причём это выражение даже нашло отражение в советском кинематографе. В «Кавказской пленнице» товарищ Саахов, выступая перед народом, произнёс: «Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина — друг человека!»

Сам Райкин произнёс эту фразу во время монолога, посвящённого любви и дружбе между мужчиной и женщиной.

«Я — лектор, читаю лекции на теплоходе. Туда — о любви, обратно — о дружбе. Женщина, не побоюсь этого слова, — друг человека!» — говорил артист.

Безумная идея, которая могла стать реальностью

В Советском Союзе модным считалось рационализаторское движение, когда люди предлагали новые идеи для улучшения производственных процессов. Аркадий Райкин в одной из своих миниатюр высмеивал рационализаторов, которые пытались внедрять заведомо невыполнимые решения. В своей пародии на рационализатора он предлагал заставлять футболистов бегать с катками по полю и асфальтировать его.

«Футбол — двадцать два бугая один мяч перекатывают! А вы выдайте каждому ну... это... каток! Так они, 22 бугая, 22 бугая, да на полтора часа.... да на полтора часа и на 22 бугая... два пишем, семь на ум пошло. Они всё поле заасфальтируют! Да ещё зрители по рублю дадут: сто тысяч зрителей по одному рублю!... сто тысяч зрителей по одному рублю!!! — Сумасшедшие деньги!» — пародировал Райкин.

