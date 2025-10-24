Дефьсит, Авас и 22 бугая с катками. Гениальные шутки Райкина, от которых до сих пор рыдают
24 октября 1911 года родился советский артист эстрады и писатель-сатирик Аркадий Райкин. Даже спустя десятилетия смешные сценки не стареют. Life.ru вспомнил гениальные шутки Аркадия Райкина, которые били точно в цель и остаются актуальными до сих пор.
Аркадий Райкин — король миниатюр. Обложка © ТАСС / Иванов Олег
Самый смешной диалог в истории
Самой известной шуткой Райкина может служить монолог про студента-грузина по имени Авас и глупого доцента. Выступление Райкина с этим монологом всегда вызывало смех в зале, даже если люди слушали эту историю не в первый раз.
«В Ленинградском институте произошёл случай такой. Есть у нас студент-грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас, и очень тупой доцент Николай Степанович Петяев, страшно тупой человек. Вызывает он этого грузина к доске и спрашивает: «Фамилия ваша?» — «Горидзе». «А зовут как вас?» — Он говорит: «Авас». «Меня зовут Николай Степанович, а вас как зовут?» Тот говорит: «Авас»… Понимаешь, его назвали так, он грузин, он не виноват. Мама с папой назвали, когда маленький был», — рассказывал Райкин.
Шутка Аркадия Райкина про тупого доцента покорила сердца зрителей. Фото © ТАСС / Фото МТИ - ТАСС
Здесь Райкину ассистировал Роман Карцев, который играл несообразительного юношу по имени Стёпа. Его глупость придавала данной миниатюре свою уникальную юмористическую составляющую и заставляла смеяться даже изначально равнодушных людей.
Почему «дефьсит» стал народной молитвой
В советский период дефицит был одной из важнейших составляющих жизни граждан. Райкин не мог обойти стороной эту тему, поскольку о ней не понаслышке знал практически каждый советский гражданин. Один из монологов он посвятил дефициту, а в памяти людей он запомнился как «дефьсит».
«Вот идёт человек. — Э, эфенди, послушай, дорогой, что я тебе скажу. Ты идёшь по улице, встречаешь меня, говоришь: —Здравствуй, дорогой! Заходи ко мне вечером. — Зачем? — Увидишь. Я прихожу к тебе, ты через директора магазина, через завскладом, через товароведа достал дефьсит. Я попробовал — во рту тает. Вкус — спесифисьский», — шутил Райкин.
Монолог Райкина про дефицит и вкус повторяла вся страна. Фото © ТАСС / Кассин Евгений
В этом монологе артист высмеивал проблему дефицита и в шуточной манере утверждал, что при изобилии советским людям будет просто-напросто скучно: «Все мы идём скучные, бледные, зеваем. Идёт завскладом, а мы его не замечаем».
Эта шутка Райкина достаточно быстро ушла в народ, поскольку тема, поднятая артистом, была близка каждому жителю Страны Советов, а сама миниатюра стала его визитной карточкой.
Шутка, от которой плакали начальники
Также Райкин нередко любил высмеивать и другие недостатки советской системы. Одной из них было отсутствие мотивации к совершенствованию процедуры производства из-за отсутствия конкуренции. Этой теме посвящён монолог Райкина о дураках и умниках на работе.
«Посадил как-то директор двух дураков сдувать одуванчики. Дураки сдули одуванчики, сидят, не знают чем заняться. Директор, глядя на такое безобразие, возмутился: «Да что тут творится? Что, у нас в стране нет ни одного умного?» И уволил двух дураков и взял одного умного. Умный пришёл, с важным видом ознакомился с профилем предприятия и настрочил анонимку куда следует. Так вот, мол, этак. Директор ни черта не делает и 300 руб. получает, спрашивается: за что? За то, что у него рыльце в пуху от одуванчиков? Сняли директора с работы, и тогда он понял, что один умный — хорошо, а два дурака — лучше!»
Сказка, от которой волосы встают дыбом
Не обошёл стороной артист и тему разделения труда, при которой каждый должен заниматься своим делом в меру своих возможностей. В советской системе, как и в любой другой, имело место явление, при котором неэффективно использовался человеческий капитал. В данном случае особо красочно эту ситуацию описывает выражение: «Микроскопом колоть орехи». Райкин преподнес советскому зрителю собственную интерпретацию данной проблемы, которая нашла отражение в истории о Медведе и Зайце.
Сатирическая басня Райкина про Медведя и Зайца всколыхнула СССР. Фото © ТАСС /Белинский
«В одном лесу Медведь работал Зайцем. Как же это так произошло? Лесу нужен был Медведь, но свободной оказалась одна ставка Зайца. Медведь согласился и стал выполнять медвежью работу, получая за это заячью зарплату. Работал добросовестно до тех пор, пока не узнал, что в этом же лесу Заяц был оформлен Медведем», — рассказывал Райкин.
Узнав об этом, Медведь возмутился тем, что слабый Заяц получает медвежью зарплату. И решил он пожаловаться в Главлес.
«Приехали оттуда Львы, целая комиссия. Вызвали они Медведя и Зайца тут же. «Вы Медведь?» — спросила комиссия у Зайца.
«Да, я — Медведь!» — уверенно ответил Заяц и показал свои документы.
Комиссия, рассмотрев документы Зайца, подтвердила: «Да, действительно, Вы — Медведь»
«Но я ведь Медведь!» — взревел Медведь, а комиссия ему: «А документы Ваши где?» И, посмотрев бумаги, комиссия сказала Медведю: «О чём Вы спорите, гражданин Медведь? Когда тут ясно сказано, что Вы — Заяц!» — добавлял артист.
Ну а в чём здесь мораль, спросите вы? «Да какая тут может быть мораль? Когда в комиссии на должностях Львов были оформлены Ослы», — пояснял Райкин.
Под видом лесных зверей артист критиковал существовавшую практику, при которой отдельные личности занимались тем, что не соответствовало их реальным силам и возможностям.
Фраза, которую украл фильм «Кавказская пленница»
Крылатой стала фраза Райкина: «Женщина, не побоюсь этого слова, — друг человека». Причём это выражение даже нашло отражение в советском кинематографе. В «Кавказской пленнице» товарищ Саахов, выступая перед народом, произнёс: «Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина — друг человека!»
Сам Райкин произнёс эту фразу во время монолога, посвящённого любви и дружбе между мужчиной и женщиной.
«Я — лектор, читаю лекции на теплоходе. Туда — о любви, обратно — о дружбе. Женщина, не побоюсь этого слова, — друг человека!» — говорил артист.
Безумная идея, которая могла стать реальностью
В Советском Союзе модным считалось рационализаторское движение, когда люди предлагали новые идеи для улучшения производственных процессов. Аркадий Райкин в одной из своих миниатюр высмеивал рационализаторов, которые пытались внедрять заведомо невыполнимые решения. В своей пародии на рационализатора он предлагал заставлять футболистов бегать с катками по полю и асфальтировать его.
«Футбол — двадцать два бугая один мяч перекатывают! А вы выдайте каждому ну... это... каток! Так они, 22 бугая, 22 бугая, да на полтора часа.... да на полтора часа и на 22 бугая... два пишем, семь на ум пошло. Они всё поле заасфальтируют! Да ещё зрители по рублю дадут: сто тысяч зрителей по одному рублю!... сто тысяч зрителей по одному рублю!!! — Сумасшедшие деньги!» — пародировал Райкин.