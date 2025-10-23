Сектор Газа
23 октября, 10:08

ЕС впервые ввёл санкции против компании, зарегистрированной в США

Обложка © EPA/ALLISON DINNER

Евросоюз впервые ввёл санкции против компании, зарегистрированной в США. В «чёрный список» внесена фирма Aruba Maritime Administration & Offshore. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС, опубликованное в «Официальном журнале ЕС».

По версии Брюсселя, компания предоставляла судам фиктивную регистрацию под флагом Арубы. В документе отмечается, что «ложный флаг» был оформлен как минимум для трёх нефтяных танкеров, находящихся под санкциями Евросоюза.

Аруба — небольшое островное образование в Карибском море, входящее в состав Нидерландов с 1986 года. Решение ЕС стало беспрецедентным случаем — ранее под санкции блока не попадали компании, зарегистрированные на территории США.

Марина Фещенко
