Мужчину, выбросившего дочь из окна в Уфе, отправили на психэкспертизу

Мужчину, выбросившего трёхлетнюю дочь с четвёртого этажа в Уфе, перевели из следственного изолятора в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы. Об этом нашим коллегам из «КП-Уфа» сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Психолого-психиатрическая экспертиза продлится около месяца. Специалисты оценят вменяемость мужчины как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, а также определят необходимость последующего лечения и условий его содержания.

Пострадавшая девочка сейчас находится в Российской детской клинической больнице Минздрава в Москве. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, но стабильное.

Напомним, что сама трагедия произошла 9 октября. Мжчина выбросил свою трёхлетнюю дочь из окна четвёртого этажа. В момент происшествия в квартире находились только он и ребёнок — мать вместе со вторым ребёнком была в санатории. Через несколько дней подозреваемого доставили в суд, где он вёл себя неадекватно: выкрикивал бессвязные фразы, показывал непристойные жесты и не реагировал на вопросы.