Пленный украинский военнослужащий Игорь Стеблянка заявил, что на украинских полигонах новобранцев могут расстрелять за попытку побега. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас в учебке один парень пытался сбежать. Его поймали и расстреляли сразу. Поэтому люди боятся — могут расстрелять прямо на полигоне», — рассказал Стеблянка.

По его словам, украинские инструкторы открыто предупреждают новобранцев о таких расправах. Мужчина также отметил, что случаи жестокого обращения и запугивания на полигонах не редкость, а страх перед командованием удерживает многих от попыток покинуть часть.

Ранее российская сторона неоднократно публиковала свидетельства пленных украинских военнослужащих о жестоких методах подготовки и дисциплинарных мерах в частях ВСУ. Многие из них рассказывали о запугиваниях, избиениях и угрозах расправы за отказ идти в бой.

Российское Минобороны утверждает, что украинское командование сталкивается с массовым дезертирством и нехваткой личного состава, особенно после принудительной мобилизации. На этом фоне, по данным ведомства, усилились случаи жестокого обращения с новобранцами.