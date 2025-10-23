Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 10:52

«Работные дома» для бездомных приносят владельцам до 900 тысяч в месяц

Обложка © Андрей Бок/ТАСС

Так называемые «работные дома» для бездомных приносят их владельцам до 900 тысяч рублей прибыли в месяц. Об этом «Постньюс» рассказал руководитель одного из домов сети приютов «Дом трудолюбия Ной» по имени Иван.

По его словам, затраты на содержание подобных заведений не превышают 300 тысяч рублей — в основном это аренда помещений и символическая оплата труда постояльцев. «Оставшиеся 600–700 тысяч кладут в карман», — уточнил собеседник.

В среднем в одном таком доме живут около 20 человек. Люди работают без выходных, получая около 3 тысяч рублей в месяц, однако значительная часть суммы удерживается через систему штрафов.

В одной только Московской области, по оценкам источников, может действовать более двух тысяч таких «работных домов». Их бывшие обитатели утверждают, что за свой труд они почти не получают денег, а кормят их испорченной едой. Подробности — в расследовании «Постньюс».

