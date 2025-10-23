Алмазы для Зеленского в Ленобласти. На чём его «кошелёк» Миндич зарабатывал в России Оглавление Схема раскрыта. Как Люксембург скрывал деньги команды Зеленского Жена из ЦУМа и бриллианты Миндича. Роскошная жизнь «кошелька» Зеленского «Большой Тамази» для Миндича. Рекордный алмаз с именем владельца На Украине разгорелся скандал. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк обнаружил в России бизнес у ближайшего соратника Зеленского и его партнёра по «95-му кварталу» Тимура Миндича. Как он умудряется зарабатывать у нас сотни миллионов? 23 октября, 12:31 Партнёр Зеленского выращивал алмазы в России. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / ZUMA / Wiktor Dabkowski, © djc.com.ua

Похоже, Ярослав Железняк наконец прочитал расследование Life.ru о бизнесе Миндича в России. Мы писали об этом ещё в апреле 2022 года. В этом бизнесе участвует много партнёров, которые так или иначе связаны с опальным нынче и сидящем в украинской тюрьме олигархом Игорем Коломойским*. Одно из таких предприятий находится в Ленинградской области. Оно и контролировалось Миндичем до января этого года через люксембургскую фирму-прокладку.

Российский производитель искусственных алмазов недавно сменил владельцев. Фото © Спарк

Схема раскрыта. Как Люксембург скрывал деньги команды Зеленского

Производство было запущено в 2014 году, владеет заводом российская New Diamond Technology (ООО НДТ). Её учредителем стал бизнесмен Николай Хихинашвили, но спустя полгода он переписал фирму на нового собственника — компанию Mineral Assets Corporation S.A., расположенную в Люксембурге по адресу Boulevard Royal 25C.

Иностранный собственник полностью контролировал предприятие до января этого года, а после компания полностью перешла к Теймуразу Хихинашвили, именем которого назван крупнейший выращенный здесь алмаз. Эта метаморфоза совпала по времени с тектоническими изменениями в американской политике — в США к власти пришли оппоненты демократов республиканцы и их лидер Дональд Трамп.

Люксембургской фирмой Mineral Assets Corporation S.A. в равных долях владеют два бизнесмена. Один из них — Теймураз Хихинашвили, российский коммерсант, выходец из грузинского Кутаиси, имеющий интересы в нефтяном секторе экономики. По сути, в январе этого года он официально стал владельцем и без того принадлежавшего ему актива.





Сейчас он президент российской компании «Патеро девелопмент», известной москвичам по ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Владелец нескольких корпораций, а также меценат и общественный деятель: председатель Израильско-российского делового совета, первый вице-президент Евро-Азиатского еврейского конгресса.

Жена из ЦУМа и бриллианты Миндича. Роскошная жизнь «кошелька» Зеленского

Второй собственник компании — тот самый приближённый Коломойского*, украинский бизнесмен, владелец шоу Владимира Зеленского «95-й квартал» и, как говорят, его «кошелёк» — Тимур Миндич. Беня (так зовут Коломойского на Украине)* сам как-то рассказывал украинским СМИ, что с Зеленским его познакомил именно партнёр по бизнесу.

Судя по данным люксембургского бизнес-реестра, Миндич и Хихинашвили равные партнёры, которым принадлежит по 50% фирмы. Таким образом, в российском бизнесе (ООО НДТ) доля Миндича составляла 25%.

Миндич — человек яркий. В своё время ему принадлежало 9% компании Herley Traiding Limited, зарегистрированной в офшорном Белизе. Через эту фирму Коломойский контролировал медиагруппу «1+1», где раньше работал Зеленский. Кроме того, Миндич являлся совладельцем кипрской Green Family Ltd, которая владела своим российским подразделением ООО Green Films — прокатчиком украинского сериала «Сваты». Сейчас в России «Зелёная семья» официально не при делах, однако, судя по запутанной схеме управления российскими активами, кажется, что это лишь для отвода глаз.

Тимур Миндич. Фото © djc.com.ua

Миндича и Коломойского* познакомила дочь Бени, за которой тогда ещё начинающий бизнесмен ухаживал. Впрочем, эти отношения остались в прошлом, так как Миндич в итоге женился на Екатерине Вербер — дочери бывшего директора московского ЦУМа Аллы Вербер, недавно скончавшейся в Италии.

Подхватившая дело матери Вербер-младшая на Украине сегодня представляет четыре люксовых бренда — Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Polo Ralph Laurent и Balmain. А Миндич на долгие годы стал «смотрящим» за бизнесом бывшего кавээнщика Зеленского от Коломойского*. Как сейчас складываются отношения украинского сидельца и его несостоявшегося зятя, можно только догадываться.

«Большой Тамази» для Миндича. Рекордный алмаз с именем владельца

Завод по искусственному выращиванию алмазов работает в городе Сестрорецке Ленинградской области. Вокруг него в своё время была выстроена целая сеть юрлиц, которые поддерживали и управляли производством и продажей диамантов и ювелирных изделий из них.

Искусственно выращенные алмазы продаются в США, Китай, Турцию и Японию, а сотрудники раз за разом демонстрируют рекорды синтеза: недавно, например, им удалось вырастить камень массой 10,02 карата, цвета E и чистоты VS1 — специалисты сразу скажут, что это выдающийся результат. Среди синтетических алмазов это настоящий гигант, даже получивший собственное имя — Big Tamazi.

Компания «Нью даймонд технолоджи» (НДТ) продолжает свою работу в России, но официально Миндича в ней уже и след простыл. Фото © ndtcompany.com

Сейчас дела идут довольно вяло: часть аффилированных с производством фирм к текущему моменту закрылась, выручка остальных заметно упала. В прошлом году предприятие выручило всего около 200 миллионов рублей, тогда как в лучшие годы до миллиарда.

Однако, судя по официальному сайту производителя, здесь по-прежнему официально работает 126 сотрудников, продажи не остановлены, покупателям предлагается широкий ассортимент бриллиантов, алмазных пластин, линз и анвилов, которые используются в производстве оптических приборов и микроэлектроники.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов