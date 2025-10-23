В России после расследования «Постньюс» призвали криминализировать принудительный труд

Межрегиональное движение «Альтернатива» предложило криминализировать принудительный труд в России и ужесточить контроль за деятельностью так называемых «работных домов». Соответствующий пакет мер оказался в распоряжении «Постньюс».

Общественники настаивают на введении законодательного регулирования этой сферы — включая определение правового статуса, лицензирование и обязательный надзор за учреждениями, где трудятся бездомные и социально уязвимые граждане.

Также предлагается создать межведомственный реестр безопасных «работных домов» с обязательной проверкой условий проживания и оплаты труда. Одновременно «Альтернатива» выступает за введение уголовной ответственности за эксплуатацию людей под видом благотворительности или социальной помощи.

По данным движения, многие попадают в такие заведения после обмана при трудоустройстве: у них изымают документы, не заключают договоры, а попытки возразить сопровождаются угрозами и насилием.

В «Альтернативе» напомнили, что Конституция РФ гарантирует каждому право на труд в безопасных условиях и оплату не ниже установленного законом минимума. В одной только Московской области, по данным активистов, может действовать свыше двух тысяч «работных домов».