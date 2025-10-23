ЕС запретил транзакции с банками из Белоруссии, Казахстана и Средней Азии

Евросоюз ввёл новые финансовые ограничения в рамках 19-го пакета санкций, запретив любые транзакции с рядом банков из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Под санкции попали белорусские Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, а также филиалы трёх российских банков, работающие в Белоруссии и Казахстане. Кроме того, в список вошли киргизские банки «Толубай» и Евразийский сберегательный банк, а также таджикские Dushanbe City Bank, «Спитамен» и Коммерцбанк. Теперь европейским финансовым организациям запрещено проводить с ними любые операции.

Ранее часть этих банков уже была отключена от системы SWIFT, однако оставалась возможность взаимодействия через альтернативные каналы обмена сообщениями — теперь и она заблокирована.

19-й пакет санкций: справка

19-й пакет санкций Евросоюза стал одним из самых масштабных за последнее время и направлен на ужесточение финансового давления в отношении стран, которые, по мнению Брюсселя, помогают России обходить ограничения.

Ранее аналогичные меры уже вводились против банков в Армении и Турции — ЕС подозревает их в посредничестве при поставках товаров двойного назначения и финансовых переводах, связанных с российскими структурами.

Финансовые санкции традиционно считаются одними из самых чувствительных: они ограничивают доступ к международным расчётам, инвестициям и валютным операциям. После начала конфликта на Украине под санкции ЕС попали более 150 российских и белорусских банков и компаний, а также тысячи физических лиц.