С 1 ноября семьи с детьми получат досрочные пособия. Сколько составят выплаты и кто получит больше

Как изменится график выплаты детских пособий в ноябре

В Социальном фонде России рассказали, что семьи досрочно получат детские пособия. Это связано с ноябрьскими праздниками. Изменение графика касается всех детских пособий, которые обычно приходят в начале месяца.

По данным СФР, 1 ноября выплатят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям; ежемесячное пособие на первого ребёнка до трёх лет; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

— Досрочно деньги перечислят семьям, выбравшим безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, то его можно будет получить в ноябре до 25-го числа. Деньги выплачиваются в соответствии с графиком работы почтовых отделений, — пояснили в СФР.

В ноябре досрочно получат выплату и работающие родители, которым оформлено ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года. По стандартному графику оно приходит 8-го числа. В ноябре это суббота. Соответственно, родители получат пособие раньше, 7 ноября.

Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трёх лет перечислят по обычному графику, 5-го числа. Это будет первый рабочий день после праздников.

— Большинство детских пособий выплачивается в единую дату — каждое 3-е число месяца. В это время всем, кто выбрал безналичную доставку, поступают деньги за прошлый месяц. Если дни выплаты приходятся на праздники и выходные, деньги перечисляются заранее. Если родители получают пособия через почту, то доставка бывает с 3-го по 25-е число месяца в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения, — пояснили в СФР.

Какие выплаты семьям с детьми вырастут с 1 ноября

В СФР обратили внимание, что отдельные субъекты Федерации устанавливают собственные пособия семьям с детьми. Делается это в соответствии с региональными законами. Такие меры поддержки оформляют отделы социальной защиты населения. Они же выплачивают пособия по собственному графику, который отличается от графика выплат СФР.

— С 1 ноября 2025 года появится ряд региональных новшеств. Например, вступает в силу закон Краснодарского края от 28.07.2025 № 5386-КЗ, который утверждает ежемесячное пособие на оплату проезда людям в возрасте до 23 лет. Речь идёт о студентах, признанных инвалидами и обучающимися очно на территории региона. Размер пособия составит 3700 рублей ежемесячно. В дальнейшем раз в год оно будет индексироваться, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

В целом же массовая индексация социальных выплат, в том числе и на детей, пройдёт в начале 2026 года. Так, прожиточный минимум увеличится на 1200 рублей — до 18 939, МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Следовательно, повысят и размер пособий, социальных выплат, которые зависят от этого показателя. Материнский капитал, а также выплаты ветеранам и инвалидам проиндексируют с учётом инфляции на 6,8%. Размер выплаты в 2026 году на первого ребёнка составит 737 204 рубля, а на второго, если за первого деньги не были получены, — 974 189 рублей.

Нина Важдаева