Появились риски при досрочном погашении кредита. О чём предупреждают экономисты на фоне снижения ключевой ставки Оглавление Стоит ли досрочно гасить кредит в период снижения ключевой ставки Как погасить кредит досрочно с максимальной выгодой 24 октября Центробанк озвучит решение по ключевой ставке, которая уже снижалась на трёх заседаниях подряд. В такой ситуации кредиты становятся доступнее, но у заёмщиков появились риски при досрочном погашении. На что обратить внимание, чтобы не переплатить банку? 23 октября, 21:38 Экономисты рассказали, стоит ли гасить кредит досрочно в период цикла на снижение ключевой ставки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Стоит ли досрочно гасить кредит в период снижения ключевой ставки

Досрочное погашение кредита на первый взгляд кажется очевидно выгодным шагом. Однако на практике у этого решения есть ряд подводных камней.

— В период снижения ключевой ставки досрочно гасить кредит не всегда рационально. Если заём оформлялся под высокий процент, а сейчас ставки падают, возможно, выгоднее не закрывать кредит, а рефинансировать его по более низкой ставке в том же или другом банке. Это позволит снизить ежемесячный платёж без потери ликвидности, — рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Кроме того, при досрочном погашении важно уточнить, как именно банк будет пересчитывать график платежей: с уменьшением срока кредита или суммы ежемесячного платежа. От этого напрямую зависит реальная выгода, поскольку при сокращении срока экономия будет больше.

— При досрочном погашении кредита обычно предоставляется два варианта: сократить срок кредитования или уменьшить ежемесячный платёж. Первый вариант более выгодный. Если, например, вы возьмёте кредит сейчас, при высокой ключевой ставке, то когда Банк России перейдёт к её снижению, вы можете обратиться в банк, где оформляли кредит, и написать заявление с просьбой снизить ставку. В такой ситуации банк может пойти навстречу, но обязанности такой у него нет. В таком случае можно использовать рефинансирование, что даст экономию на ежемесячных платежах с помощью оформления нового кредита под меньшую ставку и позволит закрыть более невыгодные предыдущие кредиты, — рассказал аналитик ООО «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Банки не имеют права менять условия действующих кредитных договоров, в том числе повышать ставку по своему усмотрению. Она может измениться только в том случае, если договор изначально включал в себя плавающую кредитную ставку, которая привязана к какому-либо индексу. На этот момент обратил внимание генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Как погасить кредит досрочно с максимальной выгодой

Чтобы избежать проблем, лучше официально оформлять заявление на досрочное погашение с отметкой о дате и сумме, а также хранить подтверждения платежей. Главное — просчитывать альтернативы, поскольку иногда выгоднее сохранить часть средств в подушке безопасности или направить их на более доходные инструменты, чем досрочно гасить кредит. Такую рекомендацию дала Эряния Бочкина.

— Если кредитов несколько, то первым делом нужно гасить кредит с наибольшей ставкой, потом — с процентом поменьше и так далее. Это не всегда бывает легко сделать психологически, особенно, если долгов с высоким процентом больше, чем с маленьким. Можно пойти по наименьшему пути сопротивления и в первую очередь избавляться от самых маленьких кредитов и затем переходить к более крупным. Это менее выгодно, но психологически для многих может быть более комфортным. Ещё одним вариантом может быть рефинансирование кредитов. То есть вы получаете один новый кредит, которым закрываются все старые займы, — отметил Иван Ефанов.

По его словам, в любом случае изначально нужно оценить величину и стабильность вашего дохода — сколько накоплений и сколько долгов. Можно составить мини-баланс соотношения активов и пассивов.

Эльман Мехтиев отметил, всегда надо учитывать, что получение нового кредита на рефинансирование также предполагает оценку, страхование и другие расходы, которые нужны для заключения ипотечного договора. Поэтому если говорить о крупных кредитах, например, жилищных, то очень важно рассматривать не только процентную ставку, но и все сопутствующие расходы.

Авторы Нина Важдаева