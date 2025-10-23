Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 12:03

Путин: Многодетные семьи должны стать нормой для России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Глава государства подчеркнул, что поддержка семей — безусловный приоритет в сфере демографии.

«Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что всё больше россиян хотят иметь многодетные семьи, а государство должно создать для этого все условия — от финансовых мер поддержки до развития социальной инфраструктуры. Президент подчеркнул, что власти нацелены на комплексный подход к решению демографических задач, включая доступное жильё, образование, медицину и развитие детских программ в регионах.

Марина Фещенко
