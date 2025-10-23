Путин: Многодетные семьи должны стать нормой для России
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Глава государства подчеркнул, что поддержка семей — безусловный приоритет в сфере демографии.
«Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», — заявил Путин.
Российский лидер отметил, что всё больше россиян хотят иметь многодетные семьи, а государство должно создать для этого все условия — от финансовых мер поддержки до развития социальной инфраструктуры. Президент подчеркнул, что власти нацелены на комплексный подход к решению демографических задач, включая доступное жильё, образование, медицину и развитие детских программ в регионах.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.