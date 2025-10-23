Сектор Газа
Путин призвал молодёжь не откладывать рождение детей «на потом»

Президент России Владимир Путин призвал молодёжь не откладывать рождение детей, отметив, что отцовство и материнство — это счастье, которое не стоит переносить «на потом». Об этом он заявил на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.

«Нам нужно напоминать людям, что отцовство и материнство — это счастье. И не нужно счастье откладывать. Конечно, государство должно помогать молодым людям проходить через этот важный период жизни», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин добавил, что решение о рождении ребёнка должно оставаться личным делом каждой семьи, и никакого давления со стороны государства быть не должно. Президент также отметил необходимость формировать в обществе положительное отношение к созданию семьи и многодетности.

«Важно, чтобы стремление к браку и рождению детей стало естественной, доминирующей тенденцией в общественном сознании», — указал лидер страны.

