Тот самый нежный салат мимоза: выбираем рецепты поваров 1968 года или наших бабушек

Что делает салат мимоза по-настоящему классическим? Определённый сорт рыбы, способ измельчения ингредиентов или особый порядок слоёв? Life.ru разобрался в вопросе и подготовил исчерпывающую инструкцию, которая расставит все точки над «i» и разложит по полочкам процесс того, как приготовить классический салат мимоза сразу в двух вариантах: первоначальном, по опубликованному в газете «Труд» рецепту, и том самом из детства, с картошкой и морковкой.

Что нужно знать о приготовлении салата мимоза

Выбрать один классический рецепт мимозы практически невозможно. То и дело до сих пор вспыхивают жаркие споры: нужна ли картошка, или морковка, или сыр, или масло? С рыбой для мимозы всё тоже не так однозначно. Обычно в ход идут консервированные горбуша, лосось или сайра, но существуют рецепты со скумбрией, сельдью, тунцом, неркой, иваси и даже со шпротами. Кто-то вообще заменяет рыбу на печень трески, чтобы получилось ещё нежнее и, как говорится, нажористее. А известные шеф-повара Александр Белькович и Константин Ивлев рекомендуют готовить мимозу с горбушей горячего копчения (и листьями салата, но это уже совсем «по-модному»).

Даже в популярном кулинарном телепроекте, получив задание приготовить мимозу по первоначальному рецепту 1968 года, участники, как один, натёрли в салат картошку и морковку. Так популярный салат готовили наши мамы и бабушки. Поэтому мы тоже не стали выбирать — и решили объявить классическими оба рецепта: один по исторической справедливости, а второй — по народной любви.

Кстати, по словам историка кухни Павла Сюткина, во французском Провансе делают закусочное яйцо «Мимоза»: «Яйцо отваривается, срезается, белок откладывается, желток протирается с тунцом, майонезом и всё это фаршируется обратно в яйцо, в белок. Если посыпать тёртой морковкой, то практически наша мимоза получается».

Ингредиенты для салата мимоза по рецепту 1968 года

Для классического салата мимоза по рецепту 1968 года нам потребуются:

Яйца — 5 штук,

Полутвёрдый сыр — 100 г,

Репчатый лук — 1 штука (небольшая луковица),

Консервы рыбные (горбуша, лосось или сайра) в собственном соку — 1 банка,

Масло сливочное — 100 г,

Майонез — 100 г.

Салат мимоза: пошаговый классический рецепт 1968 года с фото

Здесь вы не найдёте варёных овощей, зато обнаружите неожиданный ингредиент — натёртое сливочное масло, которое и отвечает за ту самую легендарную нежность.

Шаг 1: подготавливаем масло

Отправляем масло замораживаться в морозильник.

Шаг 2: подготавливаем яйца

Яйца отвариваем вкрутую (10 минут после закипания). Остужаем в холодной воде, чистим. Аккуратно разделяем белки и желтки. Белки натираем на средней тёрке в одну миску, а желтки на мелкой — в другую.

Шаг 3: разминаем рыбные консервы

Рыбные консервы открываем, сливаем жидкость в отдельную мисочку. Рыбу разминаем вилкой. При необходимости добавляем буквально чайную ложку сока от консервов, чтобы не было слишком сухо.

Шаг 4: нарезаем лук и убираем горечь

Лук очищаем и очень мелко нарезаем. Чтобы убрать лишнюю горечь, перекладываем его в миску и заливаем кипятком на 10–15 минут. Затем жидкость сливаем, а лук хорошо отжимаем руками.

Шаг 5: натираем сыр

Сыр натираем на мелкой тёрке.

Шаг 6: натираем масло

Достаём масло из морозилки и натираем на мелкой тёрке.

Шаг 7: собираем салат

Собираем салат в форме на блюде, используя кулинарное кольцо. Делаем ровно 9 слоёв: яичные белки; сыр; половина рыбных консервов; половина майонеза; сливочное масло; лук; половина рыбных консервов; половина майонеза; желтки.

Шаг 8: даём салату настояться

Аккуратно снимаем кулинарное кольцо. Накрываем салат пищевой плёнкой и убираем в холодильник минимум на 2–3 часа. За это время все слои пропитаются, и салат станет по-настоящему нежным и сочным.

Салат мимоза как в детстве: пошаговый классический рецепт с фото

Готовим классический салат мимоза по рецепту наших мам и бабушек — воздушный, с нежными слоями и узнаваемой солнечной верхушкой из желтка.

Ингредиенты:

Для той самой мимозы из детства нам потребуются:

Консервированная рыба в масле — 300 г,

Картофель — 200 г,

Морковь — 100 г,

Лук репчатый — 250 г,

Майонез — по вкусу,

Яйца — 4 шт.,

Зелень.

Шаг 1: подготавливаем и натираем овощи

Картофель и морковь тщательно моем. Отвариваем их в мундире до полной готовности, затем остужаем и очищаем. Натираем овощи на мелкой тёрке в разные тарелки.

Шаг 2: разбираем и измельчаем яйца

Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем в холодной воде и очищаем. Аккуратно разделяем каждое яйцо на белок и желток. Натираем белки и желтки на мелкой тёрке в отдельные миски.

Шаг 3: нарезаем лук и убираем горечь

Лук очищаем и очень мелко нарезаем. Чтобы избавиться от лишней горечи, перекладываем нарезанный лук в миску и заливаем кипятком на 10–15 минут. После этого сливаем воду, а лук тщательно отжимаем руками от лишней жидкости.

Шаг 4: формируем основу салата

Консервированную рыбу выкладываем в салатницу, предварительно слив жидкость. Разминаем её вилкой до однородной консистенции. Равномерно распределяем сверху подготовленный репчатый лук. Смазываем этот слой небольшим количеством майонеза.

Шаг 5: собираем слои

Дальше выкладываем ингредиенты в следующей последовательности: тёртые яичные белки, натёртая морковь, натёртый картофель. Каждый из этих слоёв промазываем майонезом.

Шаг 6: украшаем желтком

Завершаем сборку салата, украшая его тёртыми яичными желтками. По желанию добавляем немного свежей зелени.

Шаг 7: даём салату настояться

Перед подачей на стол убираем салат в холодильник как минимум на 2 часа (в идеале — на 3–4).

Топ-5 советов опытных кулинаров и домохозяек

Тонкий слой майонеза — залог нежности

Используйте кулинарный шприц или плотный пакет с маленьким уголком, чтобы наносить майонез. Это поможет распределить его тонкой сеточкой или равномерным слоем. Так вы избежите «переувлажнения» салата, и все слои останутся нежными и ощутимыми.

Не отваривать, а запекать

Картошку и морковь для салата можно не отваривать, а запекать в духовке. Так они становятся более ароматными, сладковатыми и плотными по текстуре.

Дайте мимозе настояться

Не подавайте салат сразу после сборки! Обязательно дайте ему настояться в холодильнике минимум 2–3 часа. За это время слои пропитаются, вкусы соединятся, и салат приобретёт тот самый гармоничный и нежный вкус.

Чтобы желтки были жёлтыми

Чтобы желтки оставались ярко-жёлтыми и аппетитными, варите яйца ровно 10 минут с момента закипания. Затем сразу охладите их в ледяной воде. Если передержать, желтки покроются некрасивым серо-зелёным налётом.

Собирайте салат порционно

Чтобы сохранить слои и воздушность, собирайте салат не в общей салатнице, а порционно через кольцо или в прозрачных пиалах.

Наш салат мимоза готов! В его приготовлении нет ничего сложного, а результат неизменно радует — нежный, праздничный и такой родной вкус. Готовьте с удовольствием и добавьте в семейные праздники нотку ностальгии и того самого вкуса из детства!

