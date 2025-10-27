Тот самый нежный салат мимоза: выбираем рецепты поваров 1968 года или наших бабушек
Как приготовить самый вкусный салат мимоза, который так любят все на праздничном столе? Салат мимоза — классический рецепт салата. Лёгкий в приготовлении и невероятно нежный на вкус. Список ингредиентов, простой пошаговый рецепт с фото — в материале Life.ru.
Легендарный советский салат мимоза — по рецепту из газеты «Труд». Обложка © Gemini Nano Banana
Что делает салат мимоза по-настоящему классическим? Определённый сорт рыбы, способ измельчения ингредиентов или особый порядок слоёв? Life.ru разобрался в вопросе и подготовил исчерпывающую инструкцию, которая расставит все точки над «i» и разложит по полочкам процесс того, как приготовить классический салат мимоза сразу в двух вариантах: первоначальном, по опубликованному в газете «Труд» рецепту, и том самом из детства, с картошкой и морковкой.
Что нужно знать о приготовлении салата мимоза
Выбрать один классический рецепт мимозы практически невозможно. То и дело до сих пор вспыхивают жаркие споры: нужна ли картошка, или морковка, или сыр, или масло? С рыбой для мимозы всё тоже не так однозначно. Обычно в ход идут консервированные горбуша, лосось или сайра, но существуют рецепты со скумбрией, сельдью, тунцом, неркой, иваси и даже со шпротами. Кто-то вообще заменяет рыбу на печень трески, чтобы получилось ещё нежнее и, как говорится, нажористее. А известные шеф-повара Александр Белькович и Константин Ивлев рекомендуют готовить мимозу с горбушей горячего копчения (и листьями салата, но это уже совсем «по-модному»).
Даже в популярном кулинарном телепроекте, получив задание приготовить мимозу по первоначальному рецепту 1968 года, участники, как один, натёрли в салат картошку и морковку. Так популярный салат готовили наши мамы и бабушки. Поэтому мы тоже не стали выбирать — и решили объявить классическими оба рецепта: один по исторической справедливости, а второй — по народной любви.
Кстати, по словам историка кухни Павла Сюткина, во французском Провансе делают закусочное яйцо «Мимоза»: «Яйцо отваривается, срезается, белок откладывается, желток протирается с тунцом, майонезом и всё это фаршируется обратно в яйцо, в белок. Если посыпать тёртой морковкой, то практически наша мимоза получается».
Ингредиенты для салата мимоза по рецепту 1968 года
Салат мимоза с тунцом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iuliia Kochenkova
Для классического салата мимоза по рецепту 1968 года нам потребуются:
- Яйца — 5 штук,
- Полутвёрдый сыр — 100 г,
- Репчатый лук — 1 штука (небольшая луковица),
- Консервы рыбные (горбуша, лосось или сайра) в собственном соку — 1 банка,
- Масло сливочное — 100 г,
- Майонез — 100 г.
Салат мимоза: пошаговый классический рецепт 1968 года с фото
Здесь вы не найдёте варёных овощей, зато обнаружите неожиданный ингредиент — натёртое сливочное масло, которое и отвечает за ту самую легендарную нежность.
Шаг 1: подготавливаем масло
Отправляем масло замораживаться в морозильник.
Шаг 2: подготавливаем яйца
Яйца отвариваем вкрутую (10 минут после закипания). Остужаем в холодной воде, чистим. Аккуратно разделяем белки и желтки. Белки натираем на средней тёрке в одну миску, а желтки на мелкой — в другую.
Салат мимоза — классический рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nenad Nedomacki
Шаг 3: разминаем рыбные консервы
Рыбные консервы открываем, сливаем жидкость в отдельную мисочку. Рыбу разминаем вилкой. При необходимости добавляем буквально чайную ложку сока от консервов, чтобы не было слишком сухо.
Шаг 4: нарезаем лук и убираем горечь
Лук очищаем и очень мелко нарезаем. Чтобы убрать лишнюю горечь, перекладываем его в миску и заливаем кипятком на 10–15 минут. Затем жидкость сливаем, а лук хорошо отжимаем руками.
Шаг 5: натираем сыр
Сыр натираем на мелкой тёрке.
Шаг 6: натираем масло
Достаём масло из морозилки и натираем на мелкой тёрке.
Шаг 7: собираем салат
Собираем салат в форме на блюде, используя кулинарное кольцо. Делаем ровно 9 слоёв: яичные белки; сыр; половина рыбных консервов; половина майонеза; сливочное масло; лук; половина рыбных консервов; половина майонеза; желтки.
Шаг 8: даём салату настояться
Аккуратно снимаем кулинарное кольцо. Накрываем салат пищевой плёнкой и убираем в холодильник минимум на 2–3 часа. За это время все слои пропитаются, и салат станет по-настоящему нежным и сочным.
Салат мимоза как в детстве: пошаговый классический рецепт с фото
Слоёный салат мимоза — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Esich Elena
Готовим классический салат мимоза по рецепту наших мам и бабушек — воздушный, с нежными слоями и узнаваемой солнечной верхушкой из желтка.
Ингредиенты:
Для той самой мимозы из детства нам потребуются:
- Консервированная рыба в масле — 300 г,
- Картофель — 200 г,
- Морковь — 100 г,
- Лук репчатый — 250 г,
- Майонез — по вкусу,
- Яйца — 4 шт.,
- Зелень.
Шаг 1: подготавливаем и натираем овощи
Картофель и морковь тщательно моем. Отвариваем их в мундире до полной готовности, затем остужаем и очищаем. Натираем овощи на мелкой тёрке в разные тарелки.
Шаг 2: разбираем и измельчаем яйца
Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем в холодной воде и очищаем. Аккуратно разделяем каждое яйцо на белок и желток. Натираем белки и желтки на мелкой тёрке в отдельные миски.
Шаг 3: нарезаем лук и убираем горечь
Лук очищаем и очень мелко нарезаем. Чтобы избавиться от лишней горечи, перекладываем нарезанный лук в миску и заливаем кипятком на 10–15 минут. После этого сливаем воду, а лук тщательно отжимаем руками от лишней жидкости.
Шаг 4: формируем основу салата
Консервированную рыбу выкладываем в салатницу, предварительно слив жидкость. Разминаем её вилкой до однородной консистенции. Равномерно распределяем сверху подготовленный репчатый лук. Смазываем этот слой небольшим количеством майонеза.
Шаг 5: собираем слои
Дальше выкладываем ингредиенты в следующей последовательности: тёртые яичные белки, натёртая морковь, натёртый картофель. Каждый из этих слоёв промазываем майонезом.
Шаг 6: украшаем желтком
Завершаем сборку салата, украшая его тёртыми яичными желтками. По желанию добавляем немного свежей зелени.
Шаг 7: даём салату настояться
Перед подачей на стол убираем салат в холодильник как минимум на 2 часа (в идеале — на 3–4).
Топ-5 советов опытных кулинаров и домохозяек
Тонкий слой майонеза — залог нежности
Используйте кулинарный шприц или плотный пакет с маленьким уголком, чтобы наносить майонез. Это поможет распределить его тонкой сеточкой или равномерным слоем. Так вы избежите «переувлажнения» салата, и все слои останутся нежными и ощутимыми.
Не отваривать, а запекать
Картошку и морковь для салата можно не отваривать, а запекать в духовке. Так они становятся более ароматными, сладковатыми и плотными по текстуре.
Дайте мимозе настояться
Порционный салат мимоза на праздничный стол. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ihor Bondarenko
Не подавайте салат сразу после сборки! Обязательно дайте ему настояться в холодильнике минимум 2–3 часа. За это время слои пропитаются, вкусы соединятся, и салат приобретёт тот самый гармоничный и нежный вкус.
Чтобы желтки были жёлтыми
Чтобы желтки оставались ярко-жёлтыми и аппетитными, варите яйца ровно 10 минут с момента закипания. Затем сразу охладите их в ледяной воде. Если передержать, желтки покроются некрасивым серо-зелёным налётом.
Собирайте салат порционно
Чтобы сохранить слои и воздушность, собирайте салат не в общей салатнице, а порционно через кольцо или в прозрачных пиалах.
Наш салат мимоза готов! В его приготовлении нет ничего сложного, а результат неизменно радует — нежный, праздничный и такой родной вкус. Готовьте с удовольствием и добавьте в семейные праздники нотку ностальгии и того самого вкуса из детства!