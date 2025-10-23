Вице-президент США Вэнс назвал позорными слова Псаки о своей жене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал позорными слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая ранее в шутку призвала его жену «моргнуть четыре раза», если та хочет, чтобы её «спасли».

«Я считаю это позорным, но, конечно, вторая леди может говорить сама за себя», — заявил Вэнс журналистам перед вылетом из Израиля.

Ранее Псаки в одном из подкастов сказала, что ей «всегда интересно, что происходит в голове у жены Вэнса», и добавила: «Моргни четыре раза. Приходи сюда. Мы тебя спасём».Шутка вызвала волну критики в США. Представители администрации президента Дональда Трампа обвинили Псаки в сексизме и неуважении, а директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун публично назвал её «тупицей».

Джен Псаки — бывший пресс-секретарь Белого дома в администрации Джо Байдена, до этого занимала пост официального представителя Госдепартамента США. После ухода из политики она стала телеведущей и политическим обозревателем на телеканале MSNBC, где регулярно комментирует действия нынешней администрации Дональда Трампа и его команды.