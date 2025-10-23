Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 15:42
3174

Путин пошутил о включении унитазов в список санкций: Это дорого им обойдётся!

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высмеял включение унитазов в список товаров, которые ЕС запретил ко ввозу в нашу страну в соответствии с новым списком санкций. При этом глава государства заметил, что изделия из санфаянса могут понадобиться самим европейцам — из-за неосмотрительной политики их властей.

«Они [унитазы ]им были бы нужны, как мне кажется, в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации», — сказал Путин, добавив, что запрет унитазов противникам России «дорого обойдётся»,

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar