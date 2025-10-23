Путин пошутил о включении унитазов в список санкций: Это дорого им обойдётся!

Президент России Владимир Путин высмеял включение унитазов в список товаров, которые ЕС запретил ко ввозу в нашу страну в соответствии с новым списком санкций. При этом глава государства заметил, что изделия из санфаянса могут понадобиться самим европейцам — из-за неосмотрительной политики их властей.

«Они [унитазы ]им были бы нужны, как мне кажется, в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации», — сказал Путин, добавив, что запрет унитазов противникам России «дорого обойдётся»,