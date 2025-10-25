Загадочные сфинксы и римский атриум: Как возрождают усадьбу «Останкино», где гостили императоры

В Москве продолжают реставрировать усадьбу «Останкино». Старинный деревянный дворец вмещает театр, парадную анфиладу, картинную галерею, а также Египетский и Итальянский павильоны. Его построили в 1795 году лучшие итальянские и русские архитекторы вместе с крепостными зодчими. Сегодня этот шедевр признан памятником федерального значения и в этом году празднует своё 230-летие.

Недавно в усадьбе закончили первый этап реставрации. Теперь гости видят обновлённый Египетский павильон. Мастера продолжают восстанавливать Итальянский, постепенно возвращая всему архитектурному ансамблю его исторический вид и былой блеск.

Расцвет усадьбы: граф Шереметев и крепостной театр

Останкинский дворец связан с именем графа Николая Шереметева — одного из самых знатных, состоятельных и просвещённых аристократов той эпохи. Он увлекался музыкой и драматическим искусством. Современники отмечали, что его домашний крепостной театр не уступал столичным профессиональным сценам — московскому Петровскому и петербургской Александринке — по уровню актёрского мастерства, разнообразию репертуара и техническому оснащению.

Задуманный графом театр с возможностью быстрой трансформации сцены и зрительного зала торжественно открыли 22 июля 1795 года. На премьере лирической драмы «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила» главную партию исполнила прима труппы Прасковья Ковалёва-Жемчугова — крепостная актриса, впоследствии ставшая графиней Шереметевой. Произведение Петра Потёмкина на музыку Осипа Козловского воспевало отвагу и благородство русских солдат, а среди зрителей присутствовали участники недавней войны.

Архитекторы для императоров: кто строил дворец-театр

Проект разработал итальянский мастер Франческо Кампорези. Также над ним трудились другие выдающиеся зодчие того времени: Иван Старов, Винченцо Бренна и Джакомо Кваренги. Строительством управляли крепостные архитекторы Павел Аргунов, Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Центральную часть здания, где находился театр, связали одноэтажными крытыми галереями с Египетским и Итальянским павильонами. Останкинский дворец возвели по редкой для России конца XVIII века каркасной технологии. Все несущие элементы сделали из дерева, и только для фундамента взяли камень.

Шереметев задумывал Останкино как загородную резиденцию для праздников и пышных приёмов. Здесь устраивали балы и принимали монархов. Гостями усадьбы побывали императоры Павел I, Александр I и Александр II, а также польский король Станислав Август Понятовский.

Античный мираж в подмосковной усадьбе

Египетский павильон возвели по принципу римского атриума с застеклённым световым колодцем в центре, который опирается на четыре колонны из серо-голубого искусственного мрамора. Это помещение служило и парадной столовой, и музыкальным залом, копируя древний атриум и по форме, и по функции. Египетские мотивы воплощали сфинксы, украшавшие печи. Соединение египетского и римского стилей, странное для нас, в XVIII веке никого не смущало, поскольку античная мода включала обе культуры.

Фото © Mos.ru / Владимир Охрименко

Интерьер зала удивительно целостен. Детали изготовили специально по проекту Бренны, а мебель производили в мастерской Павла Споля. Уникальность павильона ещё и в том, что почти всё убранство сохранилось на своих местах. Когда в 2013 году стартовала реставрация дворца, пространство решили восстановить в том виде, каким оно было в конце XVIII века. Для этого использовали старинные описи и архивные материалы.

Над возрождением шедевра трудились сотни специалистов: художники, краснодеревщики, лепщики, столяры и плотники. Они восстановили более 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов из ценных пород дерева, двери с позолоченной резьбой, искусственный мрамор, фурнитуру, лепнину, изразцовые печи и сфинксов. Во время работ нашли редкие подлинные элементы: французские обои, ткани, керамику, кирпичи и металлические детали с клеймами Демидовских заводов.

Итальянский павильон: за шатром времени

В Итальянском павильоне в западном крыле дворца реставрация продолжается и внутри, и снаружи. Здание укрыто защитным шатром, а перед ним разместились временные мастерские. Плотники специальными топорами, изготовленными по образцам конца XVIII века, обрабатывают брёвна и доски, а затем шлифуют их поверхность скобелями.

Одна из особенностей достропримечательности — подлинные бумажные обои 1790-х годов, так называемые французские бумажки, сохранившиеся в оригинале. Эти нарядные интерьеры, декорированные множеством зеркал, золочёных панно, лепных порталов и античных скульптур, признаны самыми роскошными в усадьбе.

Специалисты уже очистили стены, укрепили краску, сняли и передали в мастерские позолоченную резьбу, зеркала, часть оригинальных обоев и начали демонтаж паркета. Далее отреставрируют деревянные конструкции здания и проложат коммуникации. Работы намерены закончить до конца 2026 года.