Зелёные островки жизни: Какие деревья преобразили Трубную площадь

На Трубной площади в центре Москвы завершили озеленение. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, здесь высадили более 20 остролистных клёнов, а также создали ансамбли из хвойных и многолетних культур.

Рядом с монументом погибшим солдатам правопорядка создали четыре зелёных островка разной конфигурации с небольшими холмами, которые сформировали при помощи геопластики, что придаёт хвойным и многолетним композициям дополнительный объём. При текущем обновлении здесь также отремонтировали и частично заменили гранитную плитку, а особое внимание уделили постаменту — в его основании ликвидировали оседание каменных плит и облицевали заново.

Основу этих ансамблей формируют трёхметровые ели сорта «Сандерс Блю». Их отличает коническая форма и оригинальная зелёно-голубая хвоя. Они являются отличным фоном для цветников и хорошо гармонируют с другими низкорослыми хвойными породами: здесь растут различные можжевельники высотой от 30 сантиметров до 2,5 метра. Эти вечнозелёные растения украсят ландшафт осенью и зимой, когда большинство деревьев стоит без листвы.

Островки также дополнили барбарисом Тунберга, японской спиреей, астильбами бело-розовых тонов и гейхерой розового с коралловым оттенками. Также здесь высадили лиловые колокольчики, шалфей, фиолетовую веронику, белоснежные и нежно-розовые флоксы. На фоне изумрудного газона все эти культуры в лилово-розовой гамме с белыми вкраплениями создают красочный пейзаж.

Стелу в центре площади теперь обрамляют взрослые деревья. Со стороны Петровского бульвара разместили десять остролистных клёнов высотой четыре-пять метров. Их возраст — 15–18 лет, обхват ствола составляет 20–25 сантиметров, а диаметр кроны — 100–150 сантиметров. Чтобы их высадить, убрали часть тротуарной плитки. Вскоре покрытие уложат заново, а приствольные круги закроют специальными решётками, которые свободно пропускают воду, но защищают корни от вытаптывания и других повреждений. Ещё 12 аналогичных деревьев посадили на участке у Цветного бульвара. Первую половину поместили вместо разобранной плитки, а вторую — в грунте зелёных зон.

Остролистные клёны часто применяют в московском ландшафтном дизайне. Они хорошо приживаются в городе, устойчивы к ветру и морозам. Также они очень красивы: весной и летом их резная листва насыщенно-зелёная, а осенью становится золотисто-жёлтой.

Работы по благоустройству района у Трубной площади шли несколько лет, создание зоны отдыха у памятника стало финальным аккордом. Сначала в 2015 году обновили Неглинную улицу. В 2023-м взялись за Цветной бульвар у метро и цирка. Также преобразили Садовое кольцо, Петровку и Каретный ряд. А в прошлом году дошла очередь до соседних переулков — Большого, Среднего и Малого Каретных, 2-го Колобовского и Лихова.