Регион
24 октября, 01:26

На Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков магнитудой до 6,0

Обложка © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН

У побережья Камчатки за сутки зафиксировали 10 афтершоков магнитудой до 6,0. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,0. В населённых пунктах ощущался 1 подземный толчок», — говорится в сообщении.

Кроме того, вулкан Крашенинникова произвёл выброс пепла. Как проинформировали в KVERT ИВиС ДВО РАН, в 10:30 по камчатскому времени (01:30 мск) пепел поднялся на высоту около 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф протянулся на 90 км на восток-юго-восток от вулкана. Для авиации установлен оранжевый цветовой код.

А сутками ранее у побережья Камчатки было зарегистрировано 14 афтершоков с магнитудой до 5,3. В населённых пунктах ощущался лишь один толчок. Вулкан Крашенинникова также был активен и выбросил пепел на высоту до 3,3 километра.

Тимур Хингеев
