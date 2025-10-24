Госдума 28 октября рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за диверсии

Комитет по госстроительству и законодательству предложил включить документ в повестку пленарного заседания на 28 октября. Согласно проекту решения, депутатам предстоит рассмотреть инициативу в первом чтении. Законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за совершение диверсий.

Законопроект, усиливающий наказание за диверсии, был внесён в Госдуму в развитие курса на ужесточение ответственности за действия, направленные против безопасности государства. Документ предполагает увеличение сроков лишения свободы и расширение перечня статей, связанных с диверсионной деятельностью, включая подготовку и пособничество.

Ранее аналогичные поправки уже вносились в Уголовный кодекс — в частности, в 2022 и 2023 годах были ужесточены наказания за теракты, государственную измену и сотрудничество с иностранными организациями, признанными нежелательными. Новый пакет поправок продолжает эту линию, усиливая правовые меры против подрывной и саботажной активности.