На Бирюсе оторвало льдину с рыбаками, но они выбрались до приезда спасателей

Вечером 23 октября в Нижнеудинском районе Иркутской области на реке Бирюсе произошёл отрыв льдины, на которой находились двое рыбаков. Очевидцы заметили их в темноте и сообщили о происшествии в службу 112.

Инцидент произошёл в районе местности Яга, примерно в 80 километрах от Нижнеудинска. Ширина реки здесь достигает 80 метров, глубина — до шести метров, на поверхности отмечается около 30% шугохода и 10% заберегов.

К месту происшествия из Тайшета направились трое спасателей на автомобиле «КАМАЗ» с аэролодкой «Пиранья». Из-за труднопроходимой таёжной дороги путь занял почти 10 часов.

Когда спасатели прибыли, выяснилось, что мужчины уже выбрались самостоятельно — по мелководью и льдинам они дошли до берега и добрались до деревни Усть-Яга, где оставили свой автомобиль.

«Рыбаки в течение дня находились на льдине, а вечером произошел ее отрыв. Повезло, что течением их вынесло на щебень — бывший брод, который находится посредине реки. Мужчин в темноте заметили с берега очевидцы, которые по счастливой случайности проезжали мимо. Они, добравшись до места, где есть сотовая связь, передали информацию спасателям», — рассказал Антон Пуляров, начальник Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы.

В МЧС по Иркутской области напомнили жителям региона, что в период ледостава выход на водоёмы крайне опасен и может закончиться трагедией.

Река Бирюса — приток Ангары, протекающий по территории Иркутской области и Красноярского края. В осенний период здесь традиционно фиксируются первые ледовые явления — образование шуги, заберегов и тонкого льда, который не выдерживает вес человека. Ежегодно в регионе происходят подобные инциденты: рыбаки выходят на неокрепший лёд в период ледостава, несмотря на предупреждения спасателей. Так, по данным МЧС, в прошлом году на водоёмах Восточной Сибири было зафиксировано более десятка случаев отрыва льдин с людьми, чаще всего — на Ангаре, Бирюсе и Чуне.