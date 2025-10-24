Этой осенью москвичи стали чаще делать ремонт

Осенью жители столицы стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. С начала года объём мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос более чем втрое, а продажи на маркетплейсах — на 71%.

Продажи строительных материалов и инструментов начали расти в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% — в январе. Самую большую активность зафиксировали в сентябре (14%). Таковы данные аналитиков МегаФона на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.

Электрика стала самой популярной категорией. На неё пришлось 12% от общего числа всех продаж с начала года. Москвичи занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте оказались отделочные материалы и силовая техника. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним. Реже всего жители столицы интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.