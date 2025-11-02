Когда с мамой в тягость? Почему дети звёзд после развода выбирают жизнь с отцами Оглавление Сын против матери: почему Тимофей Прилучный выбрал жизнь с отцом Обещание, которое спасло сына: как Баринов забрал ребёнка у матери Тяжёлое решение 12-летнего Мартина: почему сын Авербуха ушёл от Лобачёвой Жёсткие меры Кержакова: как он через суд отобрал сына у матери Запрет на вывоз: как Чернявский навсегда оставил дочь в США без матери Life.ru рассказывает о знаменитых мужчинах из российского шоу-бизнеса и спорта, чьи наследники остались жить с ними после развода. Истории Прилучного, Авербуха и Кержакова. Через что им пришлось пройти, чтобы оставить детей у себя. 1 ноября, 21:41 Павел Прилучный, Александр Кержаков — какие звёздные отцы отсудили детей у матерей. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a.kerzhakov11

Разводы в звёздных семействах не редкость. Несмотря на привычный сценарий, когда дети остаются с матерью, в некоторых случаях они выбирают отца, даже если у него уже появилась новая семья. Расскажем громкие истории известных мужчин, которые живут с детьми от предыдущих отношений.

Сын против матери: почему Тимофей Прилучный выбрал жизнь с отцом

Актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце многие годы считались идеальной парой. Однако даже рождение двоих детей — сына Тимофея и дочери Мии — не укрепило отношения супругов. В 2020 году пара объявила о расставании. Причиной развода стали якобы алкогольная зависимость и агрессия звезды кино.

Несмотря на развод, сын пары Тимофей решил переехать жить именно к отцу, а Мия осталась с мамой. Актёр подтвердил, что этот переезд согласовывался с бывшей супругой, которая, несмотря на решение суда о месте проживания детей в её пользу, дала добро на это.

Ребёнок принял новую избранницу отца, актрису Зепюр Брутян, позитивно. Вместе с сестрой Мией Тимофей тепло относится к младшему брату Микаэлю. Павел берёт сына с собой в тренажёрный зал и занимается с ним боксом. До переезда к отцу мальчик столкнулся с набором веса, пережив эмоциональный стресс из-за распада семьи.

Сын Павла Прилучного Тимофей живёт с папой. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Ранее Муцениеце через суд требовала увеличить размер алиментов на Тимофея и Мию, но проиграла дело. Прилучный в свою очередь добивался снижения размера выплат. В итоге Мосгорсуд удовлетворил требования актёра и сократил размеры алиментов десятикратно.

Обещание, которое спасло сына: как Баринов забрал ребёнка у матери

Известному актёру Валерию Баринову уже много лет удаётся сохранять счастливый брак с третьей супругой Еленой Иваничкиной. Вторая жена артиста Татьяна, с которой он познакомился в Александринском театре, где она трудилась гримёршей, родила ему сына Егора. Это стало настоящим чудом для пары, ведь все врачи ставили ей диагноз «бесплодие». Однако счастье длилось недолго: вскоре после родов Татьяна столкнулась с депрессией, отчего атмосфера в доме становилась напряжённой, а конфликты превратились в обыденность.

Спустя шесть лет совместной жизни супруги решили расстаться, что стало серьёзным испытанием для Валерия, вынужденного объяснить происходящее маленькому Егору. Сын сразу поинтересовался, останется ли он с папой, и получил обещание, которое Баринов выполнил, забрав ребёнка к себе. Сегодня актёр выражает благодарность Татьяне за понимание и согласие на переезд сына, позволившее мальчику расти вместе с отцом. Сейчас Егор Баринов также известен зрителю благодаря своему актёрскому дару, унаследованному от звёздного родителя.

Актёр Валерий Баринов забрал сына жить к себе. Фото © ТАСС / Михаил Синицын, imago images / Norbert Scanella

Тяжёлое решение 12-летнего Мартина: почему сын Авербуха ушёл от Лобачёвой

Фигуристы Илья Авербух и Ирина Лобачёва были парой не только на льду, но и в жизни. В 1995 году они поженились, а спустя девять лет появился наследник — сын Мартин. К сожалению, семейное счастье продлилось всего двенадцать лет, и в 2007 году наши прославленные танцоры на льду объявили о своём расставании. Причины развода оказались противоречивы: Илья утверждал, что причиной стал новый мужчина в жизни жены, а Ирина обвиняла супруга в неверности.

После официального завершения брака Мартин остался жить с матерью. Спустя некоторое время мальчик перебрался к отцу. Фигурист подчеркнул, что инициатива исходила лично от ребёнка. Он намекал, что у Ирины якобы были проблемы с алкоголем.

«Мартин с 12 лет живёт со мной. А далее я впервые скажу «нет» на все ответы, потому что мужчина должен молчать. Мне кажется, так. Непонятно, в чём оправдываться, непонятно, зачем объяснять… Ирина свободна в своих комментариях, а я свободен в том, чтобы молчать. Я иду своей дорогой. Я ей всегда благодарен», — признавался Авербух.

Сейчас уже, правда, Мартин вырос и живёт самостоятельно, общаясь с обоими родителями.

Сын Ильи Авербуха Мартин жил с отцом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / martin_averbukh

Жёсткие меры Кержакова: как он через суд отобрал сына у матери

Известный футболист Александр Кержаков добился полной опеки над сыном Игорем, рождённым в гражданском браке с Екатериной Сафроновой. Когда мальчику исполнился всего годик, в 2014-м, спортсмен инициировал судебное разбирательство, настаивая на передаче ребёнка исключительно под своё попечение.

Его аргументы строились вокруг утверждения, что мать малыша испытывает наркозависимость и проявляет пренебрежительное отношение к обязанностям родителя. Чтобы подкрепить свои обвинения, футболист пригласил свидетеля, сообщившего суду о нездоровом образе жизни женщины и сомнительных мероприятиях, участницей которых она являлась. Суд счёл доводы Александра убедительными и вынес вердикт в пользу футболиста, передав Игоря на воспитание отцу.

Спустя четыре года, в 2018-м, Кержаков вновь оказался вовлечён в судебную тяжбу, касающуюся своего второго сына от Миланы Тюльпановой. Повторяя ранее выдвинутые претензии относительно воспитания, футболист снова попытался добиться опеки. Однако в данном случае судьи сочли представленные доказательства недостаточными, отказавшись удовлетворить иск и оставив ребёнка с матерью.

Александр Кержаков отсудил сына у бывшей жены. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a.kerzhakov11

Запрет на вывоз: как Чернявский навсегда оставил дочь в США без матери

Максим Чернявский, герой телешоу «Холостяк» и бывший супруг певицы Анны Седоковой, продолжает единолично заниматься воспитанием их общей дочери Моники, рождённой в 2011 году. Супружеская жизнь пары продолжалась около двух лет, после чего они расстались. Сначала всё было хорошо, но потом Чернявский обратился в судебные органы с требованием ограничить права матери на ребёнка.

Так как их дочь является гражданкой США и проживает на территории этой страны, дело рассматривалось местными инстанциями. Используя доступные юридические инструменты, Максим убедил судей принять свою позицию, утверждая, что поведение и образ жизни Анны негативно сказываются на ребёнке. Одной из главных претензий мужчины было беспокойство о возможном переезде Моники в Россию вместе с матерью. Благодаря усилиям Максима ребёнок остался под его попечительством, а Анна получила запрет на вывоз девочки за пределы страны.

Несмотря на случившееся, певица и её бывший супруг смогли нормализовать общение друг с другом. Однако бывшая солистка группы «ВИА Гра» всё ещё обязана регулярно посещать Америку, чтобы видеться с дочерью.

Авторы Кира Громова