Деньги подешевеют. Чем решение Центробанка по ключевой ставке удивило экономистов и на что оно повлияет

В пятницу, 24 октября, Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Оно оказалось неожиданным. Чем необычно решение ЦБ и что теперь будет с кредитами, вкладами и валютой? 24 октября, 11:22 Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Почему Центробанк снизил ключевую ставку

Накануне заседания ЦБ некоторые банки стали немного приподнимать ставки по ипотечным кредитам. Рост ставок не стал массовым и был незначительным, однако свидетельствует о том, что банки не ожидают пока значительного снижения ставки ЦБ в ближайшей перспективе. Об этом рассказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

— Причина осторожного снижения ставки на 0,5 п.п. заключается в том числе и в курсе рубля: за последние дни курс доллара вырос почти на два рубля. Что касается валютного рынка, рубль, вероятно, останется под давлением. Отсутствие снижения ставки поддержит интерес к рублевым инструментам, но общий тренд зависит от нефтяных котировок и динамики импорта, — добавил Алексей Лоссан.

С точки зрения инфляции, решение ЦБ не несёт угроз ускорения роста цен: регулятор по-прежнему сохраняет умеренно жёсткую политику, действуя с осторожностью и контролируя динамику спроса. Для валютного рынка умеренное снижение ставки не создаст давления на рубль. Напротив, предсказуемость действий регулятора укрепляет доверие инвесторов и снижает вероятность резких колебаний курса при сохранении стабильного внешнего фона. Такое мнение высказал председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин.

Он отметил, что на фоне подготовки к масштабной налоговой реформе шаг регулятора выглядит взвешенным — он снижает стоимость заимствований, не создавая при этом рисков для финансовой стабильности.

— Осторожный оптимизм — вот наше впечатление от сегодняшнего дня. Многие ожидали в текущих геополитических реалиях фиксации ставки и дальнейшего затишья на рынке ИЖС. Сейчас мы видим, что ЦБ РФ готов к осторожным позитивным изменениям. А значит, и мы, как девелоперы, можем рассчитывать на снижение кредитной нагрузки. Если не в этом, то в 2026 году, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

На что повлияет решение Центробанка по ключевой ставке

Для держателей вкладов решение Центробанка снизить ключевую ставку означает дальнейшее плавное снижение доходности. Сейчас в крупнейших банках средние ставки держатся на уровне 14–16%, в зависимости от срока размещения, что всё ещё выше инфляции и позволяет сохранять реальную покупательную способность. К концу года ставки по депозитам могут опуститься до 13–15%, но это по-прежнему привлекательный уровень для сбережений. Такой прогноз сделал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

По ипотеке и кредитам, по его словам, ситуация начинает улучшаться — рыночная ипотека снизилась с пиковых 29% в декабре прошлого года до 21,3% в сентябре. С учётом сегодняшнего решения регулятора можем ожидать постепенного уменьшения ставок по необеспеченным кредитам на 2–3 п.п. к концу года.

— Для рынка новостроек решение Центробанка означает сохранение существующих условий: классическая ипотека остаётся дорогой по стоимости и покупатели в основном ориентируются на льготные и субсидированные программы. В сентябре объём ипотечного кредитования достиг 405 млрд рублей, однако запуск новых жилых проектов по-прежнему отстаёт от прошлогодних показателей примерно на 20%. Сохранение ставки придаёт рынку стабильность и предсказуемость, а в случае возможного снижения в конце года — можно ожидать дальнейшей активизации отложенного спроса и постепенного укрепления сегмента первичного жилья, — рассказал президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин.

Планирует ли Центробанк поднимать ключевую ставку на следующих заседаниях

Среди прогнозов по ключевой ставке звучали мнения о том, что есть вероятность её роста. У экономистов, которые не исключали такой сценарий, были свои аргументы.

— Сохраняющиеся инфляционные риски и сложная макроэкономическая ситуация продолжают создавать поле неопределённости для делового сообщества. В текущих условиях в дальнейшем есть вероятность ужесточения денежно-кредитной политики, — рассказал руководитель АКГ АИП Сергей Елин.

В Центробанке, комментируя сегодняшнее решение, сообщили, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились. Они остаются выше 4% в пересчёте на год. Экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту. В последние месяцы рост кредитования стал заметнее, а инфляционные ожидания остаются высокими.

Банк России планирует поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жёсткой денежно-кредитной политики.

