Юбки-сейфы, кольца-кастеты и жвачка для бриллиантов: самая дерзкая женская банда «40 слонов» Оглавление От бедности к криминалу. Почему лондонские девушки создали свою банду Галантность, которая разоряла магазины. Главная уязвимость викторианских мужчин Утверждала любовников и била мужей. Жёсткие правила королевы «слоних» Их погубила сигнализация, а не полиция. Как технологии уничтожили легендарную банду В XIX веке Лондон оказался буквально наводнён преступными сообществами. Город был поделён на районы влияния, которыми управляли местные банды. Среди них особенно выделялась группировка «40 слонов», которая состояла из женщин. Как она вела дела — в материале Life.ru. 3 ноября, 21:39 Женская банда «40 слонов» совершала дерзкие налёты в консервативном викторианском Лондоне. Обложка © ChatGPT

От бедности к криминалу. Почему лондонские девушки создали свою банду

Банда «40 слонов» возникла во второй половине XIX столетия, когда наблюдался расцвет колониализма в Британии. Незадолго до этого Британия одержала победу в опиумной войне с Китаем, после чего под контроль королевства перешёл Гонконг, также завершилось покорение Индии и Афганистана. Всё это способствовало превращению Лондона в крупный торговый мировой центр, где за внешним благополучием наблюдалась и проблема разрыва в доходах между самыми богатыми и бедными. Такая обстановка стала благоприятной почвой для появления группировок из числа бедных слоёв населения. Одной из таких банд стала банда «40 слонов», объединившая женщин из бедных кварталов Лондона.

Точная причина происхождения такого названия неизвестна, как и неизвестно точное количество участниц преступного сообщества. Согласно одной из версий, группировка получила такое название от лондонской площади «Слон и замок», которая располагалась в одном из самых криминальных районов британской столицы.

Основным видом деятельности «слоних» были кражи, грабежи и разбои. За нежной женской внешностью скрывались ловкость рук, владение огнестрельным оружием и даже навыки рукопашного боя.

Банда «слоних», состоявшая из леди, шокировала викторианский Лондон ограблениями. Фото © homsk

Галантность, которая разоряла магазины. Главная уязвимость викторианских мужчин

Как и в любом криминальном сообществе, внутри банды существовало чёткое разделение ролей. Во-первых, организация имела собственную иерархию, в которой были как главари банды, так и рядовые «бойцы». Кроме того, каждая представительница группировки имела свою «специальность» и действовала чётко в её рамках.

Наиболее многочисленная группа представительниц банды занималась магазинными кражами. Эти женщины, безупречно одетые и выглядевшие как респектабельные дамы, посещали дорогие бутики, набирали множество различных нарядов, а затем шли в примерочные комнаты.

Набрав целую охапку различной одежды, они ловко прятали часть вещей в специально оборудованные карманы в своих пышных викторианских юбках и просторных пальто. Причём преступницы могли вынести из магазина то, что они пожелают. Воровки похищали обувь, шляпы, платья, бельё и украшения, действуя столь искусно, что почти никогда не попадались. После удачного «шопинга» они спокойно покидали бутик, иногда даже приобретая одну вещь, чтобы не вызывать подозрений.

Бандитки-«слонихи» прятали похищенное в широких юбках. Фото © techinsider

Пропажа в магазине обнаруживалась лишь спустя время, когда преступницы уже давно исчезали. Подобная схема считалась весьма надёжной, поскольку продавцы и охрана не рисковали обыскивать уважаемых леди, так как это не соответствовало нравам того времени и могло привести к скандалу или судебным искам.

Некоторые «слонихи» специализировались на кражах в ювелирных лавках. Элегантная дама подходила к прилавку и незаметно прикрепляла под ним липкий кусочек смолы или жевательной резинки. Затем она просила показать украшения — кольца, серьги, броши — и одно из них ловко приклеивала к тайнику. Этот вид воровства был более рискованным, поэтому бывали случаи, когда преступниц ловили, но и к этому они были готовы. Если женщину пытались задержать, она играла роль глубоко оскорблённой особы и спокойно позволяла себя обыскать. Разумеется, ничего при ней не находили — и она благополучно покидала магазин. Позже в ту же лавку приходила её сообщница и забирала спрятанную добычу.

С появлением автомобилей преступницы быстро адаптировались к новым возможностям. Они начали действовать группами: входили в ювелирный салон, отвлекали внимание продавцов и покупателей, забирали драгоценности и передавали их сообщнице. После этого садились в машину и скрывались. Даже если полиция устраивала погоню, найти улику она не могла, поскольку похищенное оставалось у тех, кто находился в магазине.

Внутри группировки «40 слонов» действовали собственные жёсткие правила. Одно из них, к примеру, запрещало пользоваться украденными вещами. Это считалось крайне рискованным, поскольку выход в свет с краденой безделушкой мог повлечь подозрения. Все трофеи сдавались перекупщикам, а на вырученные средства участницы могли покупать новые наряды уже легальным способом.

Особое положение в стане «слоних» занимали мошенницы. Они подделывали документы и рекомендательные письма, устраивались горничными в дома состоятельных людей. А спустя некоторое время хозяева замечали исчезновение фамильных драгоценностей или иных предметов роскоши.

Самыми отчаянными «слонихами» были брачные аферистки. Они заводили себе, как принято сегодня говорить, «папиков», завоёвывали их доверие, а после обворовывали. Наиболее бесстрашные воровки даже выходили за них замуж, чтобы получить доступ к деньгам мужа. Для подобных махинаций от мошенницы требовалась не только смелость, но и актёрское мастерство.

По викторианским нормам леди не могли обыскивать — и это помогало воровкам сбегать. Фото © Wikipedia / James D. McCabe

Утверждала любовников и била мужей. Жёсткие правила королевы «слоних»

Расцвет группировки «40 слонов» пришёлся на начало прошлого столетия. В 1916 году банду возглавила 20-летняя Элис Даймонд, которая, несмотря на юный возраст, считалась одной из самых опытных и жестоких преступниц Туманного Альбиона. Ее знали под прозвищами Бриллиантовая Энни и Амазонка-убийца. Первое возникло из любви к драгоценностям, второе — из-за вспыльчивого характера и склонности решать споры с оружием в руках.

Высокая, эффектная и умеющая держаться как аристократка, Даймонд нередко включала всё своё внутреннее обаяние, отвлекая продавцов флиртом и намёками ниже пояса, пока её сообщницы обносили бутик. Её пальцы были обвешаны кольцами с бриллиантами, но основным их предназначением была не красота, а альтернатива кастету во время избиений неугодных или провинившихся представительниц банды.

Встав во главе «слоних», она установила строгие порядки. Перед каждым «делом» категорически запрещалось употреблять алкоголь, а каждая преступница была обязана прикрывать подруг в случае опасности. Под свой контроль Бриллиантовая Энни взяла даже личную жизнь «коллег по цеху»: если какая-либо «слониха» знакомилась с мужчиной ради отношений, то сначала она должна была согласовать его кандидатуру с Даймонд. За неподчинение следовало жёсткое наказание.

Одна из участниц банды — Мари Бриттен — вышла замуж без согласования с Даймонд. Узнав об этом, Амазонка-убийца явилась к молодожёнам в дом и на глазах у своей сообщницы жестоко избила её мужа. После этого полиция задержала Даймонд, а вскоре её приговорили к тюрьме.

Элис Даймонд, или Амазонка-убийца, возглавляла банду «слоних» уже в XX веке. Фото © homsk

Их погубила сигнализация, а не полиция. Как технологии уничтожили легендарную банду

Преемницей Бриллиантовой Энни стала Лилиан Роуз Кендалл. Отсидев положенный срок, Элис Даймонд решила не возвращаться в группировку и создала новое сообщество, где воспитывала новых молодых «слоних». Без её жёстких порядков дисциплина в банде начала разваливаться, а сама группировка слабеть. В конечном итоге это привело к самоликвидации «40 слонов».

Главы банды «слоних» в более позднее время — Лилиан Роуз Кендалл и Флори Холмс. Фото © homsk

Кроме того, на дворе было уже не викторианское время, активно развивались технологии, включая сферу безопасности. В 1930-х в магазинах и банках появились сигнализации и тревожные кнопки, полиция стала более технически оснащённой и быстрой. Несмотря на это, «40 слонов» продолжали существовать до середины ХХ века, хотя последние десятилетия банда просто доживала свой век, не имея прежней силы и влияния. А окончательно «слонихи» ушли в небытие после смерти Элис Даймонд в 1952 году.

Авторы Альмир Хабибуллин