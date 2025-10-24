Путин провёл совещание Совбеза по борьбе с терроризмом
Обложка © Life.ru
Президент России по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой встречи стало совершенствование мер по противодействию терроризму.
«Уважаемые коллеги, у нас по сути один вопрос — мы с разных сторон к нему должны подойти. Это совершенствование мер борьбы с терроризмом. Я попросил бы начать Александра Васильевича Бортникова как руководителя профильного ведомства по этой тематике», — заявил Владимир Путин, открывая заседание.
Ожидается, что в ходе совещания будут рассмотрены предложения по повышению эффективности работы спецслужб и координации действий силовых структур.
