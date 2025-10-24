Путин провёл совещание Совбеза по борьбе с терроризмом

«Уважаемые коллеги, у нас по сути один вопрос — мы с разных сторон к нему должны подойти. Это совершенствование мер борьбы с терроризмом. Я попросил бы начать Александра Васильевича Бортникова как руководителя профильного ведомства по этой тематике», — заявил Владимир Путин, открывая заседание.