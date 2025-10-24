Смольный: Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

В Санкт-Петербурге специалистам городских служб удалось взять под контроль ситуацию на участке, где ранее произошла просадка грунта в зоне Выборгского тоннельного коллектора на улице Харченко. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

К 15:00 24 октября удалось стабилизировать стенки котлована и прилегающую территорию вокруг дома № 20/29 по 1-му Муринскому проспекту, жители которого были эвакуированы в ночь на 21 октября.

По данным Смольного, рабочие ускорили установку шпунтового ограждения, погружая шпунт сразу с двух сторон при помощи специальных установок. Чтобы предотвратить попадание дождевой воды, стенки котлована укрыли водонепроницаемым материалом.

Работы продолжаются на участке между домами № 18 по улице Харченко и № 20/29 по 1-му Муринскому проспекту. Гидротехнические сооружения функционируют в штатном режиме, поступление сточных вод контролируется.

Просадка грунта в районе Муринского ручья на севере Петербурга произошла 21 октября в зоне Выборгского тоннельного коллектора. Тогда зафиксировали поступление сточных вод и частичное разрушение грунта, из-за чего несколько домов пришлось эвакуировать. Ранее в Петербурге уже происходили подобные инциденты при строительных и коммунальных работах — в 2021 году аналогичная ситуация наблюдалась на Лиговском проспекте, где обвал грунта также затронул инженерные коммуникации.