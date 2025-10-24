В Челябинске во время лекции умер доцент педагогического университета

В Челябинске во время лекции в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете скончался доцент кафедры истории и права Сергей Горшков. Об этом сообщили URA.ru в пресс-службе вуза.

По данным университета, преподавателю стало плохо прямо во время занятия — он потерял сознание и упал, студенты сразу вызвали скорую помощь. Медики около 15 минут пытались реанимировать доцента, но безуспешно.

Сергей Маркович Горшков был кандидатом исторических наук, ему было 60 лет. Он работал в университете с 1987 года. Коллеги описывают его как отзывчивого человека и профессионала своего дела.

Дата и место прощания с преподавателем будут объявлены позже.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет — один из старейших вузов региона, готовящий педагогов и исследователей в гуманитарной сфере.