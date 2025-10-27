С 1 ноября курс доллара перешагнет новую отметку. Сколько будет стоить рубль Оглавление Какие факторы повлияют на курс рубля с 1 ноября Как будет меняться курс доллара с 1 ноября С 1 ноября обстановка на валютном рынке начнет меняться. Экономисты дали анонс основных событий, которые повлияют на курс доллара. В каком диапазоне будет колебаться рубль? 26 октября, 21:42 Экономисты сделали прогноз курса доллара с 1 ноября. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие факторы повлияют на курс рубля с 1 ноября

К началу ноября с процентными ставками определятся основные регуляторы. Банк России 24 октября уже принял решение осторожно снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16,5%. При этом ЦБ дал жесткий сигнал и повысил прогноз по «ключу» на 2026 год с 12-13% до 13-15%. На этот момент обратил внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

- В целом эффект такого решения можно считать для рубля нейтральным. Реальные ставки в российской экономике остаются очень высокими, рублевые сбережения – привлекательными, кредитование – подавленным, импорт восстанавливается медленно, а предложение валют комфортно. В том числе за счет того, что экспортеры для финансирования рублевых расходов продают больше валюты на внутреннем рынке вместо использования кредитов по фактичекски заградительным ставкам, - пояснил Александр Шепелев.

Он добавил, что ФРС на будущей неделе практически наверняка понизит ставки на 25 базисных пунктов – косвенно это благоприятно для других валют и номинированных в долларе котировок сырья. ЕЦБ в свою очередь вряд ли будет менять уровень ставок – инфляция в европейских странах приведена к целевым 2%.

В целом против рубля в ближайшие недели может работать слабая сезонность счета текущих операций, давление санкций на экспортную выручку, в том числе через рост дисконта на российскую нефть, усиление спроса на импорт по мере приближения окончания года. В конце ноября позиции рубля могут временно улучшиться на фоне налогового периода. Такое мнение высказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

- В ноябре возможно достижение торговой сделки между Китаем и США. Сглаживание торговых рисков может способствовать снижению глобального доллара (DXY) к другим валютам и поддержит котировки нефти и другого сырья, - добавил Александр Бахтин.

После снижения ключевой ставки до 16,5% не стоит ждать резких колебаний рубля. Решение Центробанка было ожидаемым, оно не должно вызвать повышенные волнения на валютном рынке. В ноябре курс рубля будет формироваться под влиянием нескольких факторов. Главный из них, традиционно, цены на нефть. Сейчас котировки Brent стабильно удерживаются в диапазоне выше 60 долларов за баррель, что обеспечивает стабильность поступлений экспортной выручки. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Второй фактор - это динамика доллара на мировом рынке. Индекс доллара показывает понижательную динамику с начала года на фоне ожиданий более мягкой политики ФРС, что частично поддерживает рубль и другие валюты развивающихся стран.

Гаянэ Замалеева отметила, что на рубль продолжают влиять и санкционные риски. Появляющиеся новые ограничения против банковского и нефтегазового сектора способны ухудшить приток валюты в страну. Поддержку курсу также оказывают продажи экспортной выручки и действия Минфина и ЦБ по продаже валюты. Ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ также могут умеренно ослабить рубль, однако рынок уже заложил этот сценарий в котировки.

Как будет меняться курс доллара с 1 ноября

С 1 ноября ожидается постепенное ослабление рубля с целями ближе к 85 по доллару, 97 по евро и 11,5-11,6 по юаню. Такой прогноз сделал Александр Шепелев.

- Слабость нацвалюты в концовке года мы традиционно увязываем с повышением бюджетных, корпоративных и потребительских расходов и с ухудшением показателей платежного баланса. Сдерживающие девальвацию факторы – относительно низкий спрос на валюту, меры валютного контроля, продажи валюты в рамках бюджетного правила, - добавил Александр Шепелев.

Курс рубля останется на тех же уровнях после принятия решения по ключевой ставке. В ближайшие полмесяца он будет на уровне примерно 80 рублей с колебанием в 2-3 рубля. При этом к концу года рубль может ослабнуть до 87-90 рублей. Это произойдет в связи с активизацией импортеров перед праздниками. Сейчас баланс экспорта и импорта влияет больше на курс, чем ключевая ставка, что связано с большими объемами экспортеров-импортеров, нежели инвесторов. Такое мнение высказал аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Решение ЦБ символически понизить ключевую ставку не изменило базовых ожиданий по валютным курсам на предстоящий месяц. Доллар может достигать 84-85 рублей, евро – 95-96, юань – превышать 11,5, но при этом не исключены локальные откаты валют, соответственно, ближе к 80, 92 и 11,1 рублей на разовых факторах. На «тонком», низколиквидном рынке цены могут двигать относительно небольшие объемы операций. Это показала недавняя волна укрепления рубля. Такой прогноз сделал Александр Бахтин.

- В базовом прогнозе рубль в ноябре сохранит относительную устойчивость. Курс доллара, по нашим оценкам, будет в диапазоне 80-85 рублей, курс евро 93–98 рублей. Более выраженные колебания возможны только при серьезном падении нефтяных цен или усилении внешнеполитических рисков, — считает Гаянэ Замалеева.

