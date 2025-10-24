Кирилл Дмитриев показал фото с маршрутом самолёта над США

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев опубликовал в Instagram* снимок маршрута самолета, пролетающего над территорией США. На карте видны города Спрингфилд и Бристоль, а также реки Гудзон и Коннектикут. Публикацию Дмитриев сопроводил песней Басты «На заре».

Пост появился на фоне сообщений о поездке Дмитриева в США, подробности которой официально не раскрываются.

Кирилл Дмитриев возглавляет РФПИ с момента его создания в 2011 году. Фонд реализует совместные инвестиционные проекты с партнёрами из более чем 15 стран, включая Китай, Индию и страны Ближнего Востока. После введения западных санкций Дмитриев стал одним из ключевых переговорщиков России по вопросам привлечения иностранных инвестиций и развития альтернативных финансовых каналов.