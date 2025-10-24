Сектор Газа
24 октября, 14:36

Минюст включил в реестр иноагентов журналисток, историка и два региональных проекта

Обложка © Life.ru

Министерство юстиции России 24 октября расширило список иностранных агентов. В реестр внесены журналистки Ирина Новик* и Нино Росебашвили*, востоковед Руслан Сулейманов*, историк Дмитрий Чернышевский*, а также региональные медиапроекты «Усть-Кут24»* и «Сердитая Чувашия»*.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Минюст регулярно обновляет перечень лиц и организаций, признанных иностранными агентами, ссылаясь на получение ими финансирования из-за рубежа или участие в политической деятельности на территории России. С 2022 года закон об иноагентах был существенно расширен: в список теперь могут попасть не только СМИ и НКО, но и частные лица, если, по оценке ведомства, они получают иностранную поддержку или «влияют на общественное мнение». В настоящее время в реестре числятся сотни физических лиц и организаций, включая журналистов, правозащитников, исследователей и блогеров. Минюст отмечает, что цель закона — обеспечить прозрачность источников финансирования и предотвратить внешнее вмешательство во внутренние дела России.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минюст РФ
  • иноагенты
  • Общество
