В Мытищах на тренировке по самбо школьник из мести сломал ногу однокласснику

В подмосковных Мытищах 12-летний воспитанник спортивной школы во время тренировки по самбо провёл болевой приём и сломал ногу своему сверстнику. Как сообщает Baza, мальчик сделал это намеренно — в отместку за то, что ранее пострадавший врезался на велосипеде в его друга.

Инцидент произошёл в начале октября. Несмотря на крики и просьбы остановиться, а также предупреждение тренера, подросток довёл приём до конца. После случившегося наставник обработал повреждённую ногу мазью и попросил мать мальчика забрать его домой.

В больнице у ребёнка диагностировали переломы малой и большой берцовых костей со смещением. Сейчас он передвигается в инвалидной коляске.

Мать пострадавшего направила в спортивную школу досудебную претензию и обратилась в полицию.

Подобные случаи травм на детских спортивных тренировках не редкость — особенно в секциях единоборств, где отработка приёмов требует строгого контроля тренера. Юристы отмечают, что в подобных ситуациях ответственность могут нести как ученик, причинивший вред, так и спортивная организация, если будет доказано, что тренер не обеспечил безопасность во время занятий.