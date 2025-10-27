Россия их вскормила, а теперь они её травят: Шокирующая судьба детей генсеков и премьеров Оглавление Клан Горбачёвых: жизнь на обломках империи Дочь «Миши двух процентов»: вилла вместо Родины Внуки Андропова: крах американской мечты В России у них было всё: деньги, сытая жизнь, особняки, возможности. А вот любовь и уважение к Родине предки им так и не привили. Потомки известных и влиятельных деятелей выбрали Запад. Где и как живут дети и внуки генсеков и премьеров? 26 октября, 21:23 Потомки вождей променяли Россию на элитную недвижимость в Европе. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / niikachuuuu, © Getty Images / Chris Jackson, © ТАСС / Юрий Лизунов, Александр Чумичев, © Freepik

Клан Горбачёвых: жизнь на обломках империи

Михаил Горбачев (второй слева) позирует со своей внучкой Анастасией Вирганской (слева направо), дочерью Ириной Вирганской, Андреем Трухачёвым и внучкой Ксенией Вирганской. Фото © Gettyimages / Chris Jackson

Единственная дочь генсека Ирина Вирганская и её муж Андрей Трухачёв живут в Вильдау в Германии. Трухачёв владеет складами с парком грузовых автомобилей в Людвигсфельде. Его холдинг оказывает таможенные, складские, экспедиторские услуги и занимается дистрибьюторской деятельностью. Масштаб бизнеса — общеевропейский. Андрей Трухачёв — миллионер, вхожий в лучшие дома.

Внучки первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва живут в Европе. Они разделяют мировоззренческие ценности покойного деда, при участии которого развалилась самая большая в мире страна.

Старшая — Ксения — в Берлине торгует водкой «Зеленский», бутылки которой оформлены в жёлто-блакитных цветах. С июня 2016-го у неё собственный винный дом, открытый на пару с отчимом — крупным бизнесменом Андреем Трухачёвым, который вышел из проекта в мае 2022 года, передав свою долю маститому итальянскому сомелье Филиппо Гуидотти — близкому другу падчерицы.

Младшая — Анастасия — замужем за пасынком ныне покойного топ-менеджера Северо-Осетинского филиала «Русгидро» Казбека Зангиева Дмитрием. Парень вхож в тусовку британских элит. Это можно понять по совместному фото с Сабриной Гиннесс — девушкой принца Чарльза до леди Дианы. В довесок ко всему Зангиев-младший — музыкант-рокер, в 2022 году записавший альбом «Україна» в поддержку Незалежной и ВСУ.

Семейство генсека уютно обосновалось в Германии, приобретя там много элитной недвижимости. В нулевых семья Горбачёва за 7 млн евро купила недвижимость в немецкой Баварии — построенный в начале прошлого века замок Хубертуса. Это поместье площадью 570 квадратов на берегу горного озера Тегернзе, вокруг Альпы. Дворец однажды выставлялся на продажу, но вроде так и не был продан.

Ещё одно здание, где работает винотека Ксении Горбачёвой, находится в жилом историческом здании на Констанцер-штрассе возле национальных парков Пройссен и Олифер Плац. Квадрат в этом доме стоит 4300 евро.

На родине в России у семьи оставались две семейные дачи на Рублёвке в элитном посёлке Калчуга. Также у Горбачёвых были огромные хоромы в номенклатурном доме на улице Косыгина, но недвижимость была продана музыканту, композитору и продюсеру Игорю Крутому.

Анастасия Вирганская и Ксения Горбачёва. Фото © Getty Images / Jon Furniss

Дочь «Миши двух процентов»: вилла вместо Родины

Дочь бывшего премьер-министра России, а позже ярого оппозиционера Михаила «Миши два процента» Касьянова* Наталья Клиновская, разумеется, живёт за границей — на Лазурном берегу.

Life.ru выяснил, что девушка, похоже, поселилась на вилле семьи своего супруга в курортном городе Сен-Жан-Кап-Ферра на Шмен-дю-Руа — это первая линия Средиземного моря между Ниццей и Монако. Размер участка достигает гектара. Размеры дома тоже внушительные — до тысячи квадратов. Цена такой недвижимости может достигать 30 млн евро. Управляет всем фирма SCI Capre Diem 2007, подконтрольная мужу Натальи и тёще.

Дочь бывшего премьера Михаила Касьянова Наталья с мужем Андреем Клиновским после церемонии бракосочетания. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Муж — Андрей Клиновский, сын влиятельного миллиардера Тимофея Клиновского. В российском бизнесе он сейчас никак не участвует. Среди его последних должностей — гендиректор АО «Московский шёлк». Предприятие, закрыв производство, превратило шёлковый завод в модный деловой квартал на Большой Саввинской набережной в Москве. Судя по утечкам в западных медиа, на Андрее Клиновском числится несколько офшоров на Виргинских Островах.

Наталья Клиновская разделяет позицию отца. Соцсети она уже давно зачистила, но Интернет помнит всё. Благодаря этому стало известно, что ещё задолго до СВО девушка лайкала посты в поддержку экстремистских организаций.

А после начала спецоперации Клиновская присоединилась к сообществу, посвящённому выезду из России в Прибалтику и Финляндию. Позднее вступила в главное сообщество русскоговорящих женщин на Кипре.

Периодически дочь посещает своего отца в Латвии. Туда он эмигрировал сразу после начала СВО, и именно оттуда поливает помоями Родину и открыто поддерживает Украину. Забавно: судя по его словам, после переезда в Прибалтику бывшему премьеру приходится на всём экономить.

Наталья Клиновская. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Klinovskaya-Kasyanova

Внуки Андропова: крах американской мечты

А вот наследники генсека СССР и бывшего председателя КГБ Юрия Андропова, наоборот, вернулись из США в Москву. Впрочем, внучка и правнучка главы государства, хоть и не отмечались громкими заявлениями, как Горбачёвы или дочь Касьянова, похоже, особого пиетета к России тоже не испытывали.

В Америку бывший хоккейный вратарь Василий Харламов и балерина Большого театра внучка Андропова Татьяна эмигрировали в девяностых. Там муж занялся сдачей в аренду лимузинов, а супруга устроилась хореографом в школу балета.

Семья поселилась в Майами, причём собственной недвижимости там у них никогда не было, только съёмная. Впрочем, пока дела шли неплохо, заработки позволяли им арендовать дома для среднего класса. Всё изменилось в конце нулевых, когда доходы упали. Тогда Харламовы и решили вернуться — уже втроём — с дочерью.

По возвращении супруги открыли Фонд имени Юрия Андропова. Сейчас им управляет только Василий — Татьяна скончалась в 2010 году. Ситуация с ним сложная, фонд финансово нестабилен. Например, в 2018 году Министерство культуры через суд возвращало деньги, выделенные на проведение одной из выставок. Последнюю финансовую отчётность фонд публиковал ещё в 2022 году, а официальный сайт, на котором можно было бы отслеживать его деятельность, не обновлялся уже более десяти лет.

Правнучка шестого генсека СССР Юрия Андропова Николь Харламова родилась и выросла в Майами. Сейчас ей 29 лет. СМИ ранее писали, что она осталась жить в США, но Life.ru выяснил, что последние годы она преподавала в московской частной английской школе. В Штатах она теперь бывает лишь наездами, но часто.

Николь Харламова — правнучка Юрия Андропова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / niikachuuuu

В России Харламова занимает пятикомнатную квартиру стоимостью под 100 млн рублей в Тверском районе Москвы. Речь об отреставрированной номенклатурной брежневке на улице Александра Невского. Закрытая территория и консьержи прилагаются, рядом Миусский сквер. Поблизости, на соседней улице Лесной, у девушки может быть ещё одно жильё — крупногабаритная трёшка ценой до 40 млн рублей в брежневке попроще.

*Признан иноагентом в РФ. ** Экстремистская организация, запрещена в России.