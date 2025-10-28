Шесть историй преображения: Что благоустроили на востоке Москвы за год

На востоке Москвы в 2025 году благоустроили шесть больших общественных территорий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Верёвочный парк, зона творчества и тренажёры: что нового в «Янтарной горке»

Так, в Богородском преобразили парк «Янтарная горка». Теперь здесь можно гулять по аллее или бегать по дорожке с прорезиненным покрытием. Детскую зону с качелями и каруселями разделили по возрастам. Кроме того, мастера установили верёвочный комплекс для тренировки ловкости. Творческим натурам будет чем заняться в зоне со столиками и огромной доской для рисования мелками. Спортивная часть парка получила современные тренажёры на все группы мышц, фитнес-станцию, которая поможет повысить выносливость, а также обновлённые футбольную и баскетбольную площадки.

Ещё одной новинкой стал уютный мини-амфитеатр со сценой. Рядом расставили комфортабельные скамейки, а с наступлением вечера дорожки освещают стильные фонари. Не обошли вниманием четвероногих посетителей: питомцы теперь резвятся на специальном участке с новым ограждением и элементами дрессировки.

От тихого отдыха до уличного спорта: как изменился Зелёный парк

Для жителей районов Новогиреево и Ивановское обновили Зелёный парк. Его центральную часть превратили в территорию спокойного отдыха со скамейками и качелями. Пешеходные аллеи привели в порядок и дополнили новыми деревьями.

Старое футбольное поле сменило новое с искусственным газоном. Вокруг него проложили беговую дорожку, а неподалёку установили теннисные столы. Поклонникам уличного фитнеса специалисты оборудовали зону воркаута с тренажёрами.

Для детей всех возрастов создали масштабную игровую площадку. На безопасном мягком покрытии разместили карусель, качели и балансиры. Кроме того, появились городки с горками и лазалками, а также большая песочница с навесами и развивающими механизмами.

Прилегающую территорию — девять дворов — тоже модернизировали. В каждом из них установили современные детские и спортивные комплексы, уютные уголки отдыха и шахматные столы.

Пруды в Ивановском и Новокосине: на волне преображения

В Ивановском благоустроили зону у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. В прошлом году водоёмы очистили от ила, а на Нижнем оборудовали рыболовные места. В этом сезоне обновили пешеходные дорожки, смонтировали оригинальные деревянные платформы с лежаками, поставили лавочки и качели.

Юных гостей ждут игровые комплексы в виде корабля и маяка с лазалками и горками, а также громадная песочница с развивающими элементами. Здесь же появились верёвочные полосы препятствий, качели-гнёзда, балансиры и батуты. По просьбам жителей добавили шахматные столы.

Спортсмены могут тренироваться в воркаут-зоне с турниками, брусьями, силовыми тренажёрами, боксёрскими грушами и теннисными столами. Универсальная спортивная площадка работает весь год: летом на ней играют в футбол и баскетбол, а зимой — в хоккей или просто катаются на коньках. Для поклонников экстрима построили скейт-парк. Помимо того, на территории высадили новые деревья и обустроили парковку.

В Новокосине преобразили пространство у Суздальского пруда. Теперь там можно прогуливаться в любое время года по удобным пешеходным дорожкам и деревянному настилу из лиственницы, который обрамляет водоём.

Для родителей с колясками и маломобильных посетителей обустроили специальные спуски к воде. Спокойно отдохнуть можно на лавочках, шезлонгах и парковых качелях. Тем же, кто предпочитает тренировки на свежем воздухе, доступны современная воркаут-зона и уличные тренажёры.

Территорию озеленили, разбили цветники с многолетниками, высадили деревья и кустарники. Для вечерних прогулок установили фонари. В соседних дворах обновили детские и спортивные площадки.

От полосы ниндзя в Вешняках до уютного бульвара в Косино-Ухтомском

На улице Кетчерской в районе Вешняки создали спортивный кластер. Уличные тренажёры разместили под защитными навесами. Появилась и полоса препятствий в стиле «русский ниндзя», где можно проверить свою ловкость.

Универсальная площадка ждёт спортсменов круглый год: летом здесь играют в футбол, зимой — в хоккей. Баскетболистам выделили зону со стритбольными кольцами и профессиональным покрытием. Любители пинг-понга получили теннисные столы. Рядом построили скейт-парк с полным набором элементов для трюков: крутой пул, рейлы, ступени. Примыкает к нему памп-трек — место велосипедистов и владельцев самокатов.