Регион
24 октября, 23:50

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у южных Курил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В ночь на субботу вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Такие данные сообщает сервис сейсмической активности.

Гипоцентр колебаний находился на глубине 41 км в акватории Тихого океана. Эпицентр находился в 78 км от села Головнино на острове Кунашир.

Толчки силой от 4 до 5 баллов ощутили жители Космонавтов на Кунашире и Шикотане. По словам местных жителей, толчки были короткими. Мебель и стены в домах слегка тряслись. Уровень тревоги по цунами не объявлялся.

Одновременно с этим у берегов Камчатки за сутки зарегистрировали 16 афтершоков магнитудой до 5,4. Один подземный толчок ощущался в населённых пунктах, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС.

За сутки на Камчатке произошло 14 афтершоков магнитудой до 5,3

Ранее Life.ru сообщал о землетрясение магнитудой 6,1 на юге Эквадора. Эпицентр находился в провинции Эль-Оро, прямо у границы с Перу. Информации о разрушениях или пострадавших не было.

